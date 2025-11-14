Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Valencia destituye a Corona
Una de las obras GPS

Merche Pereira presenta 'La Memoria y la Huella'

GPS

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

La artista visual Merche Pereira presenta la exposición 'La Memoria y la Huella', un espacio con el que explora la relación entre memoria, paisaje y gráfica contemporánea. Esta exposición, que se inaugura hoy, se puede visitar en la Casa de la Cultura José Peris Aragó de Alboraya.

Desde una mirada fenomenológica y poética, la artista propone un tiempo distinto: un tiempo para la contemplación de esos pequeños acontecimientos efímeros que definen nuestra relación con la vida, el territorio y el paisaje cotidiano. Espacios de encuentro con los que dialoga e invita a conocer mediante la reivindicación de una estética de la contemplación, un ejercicio de escucha y de lentitud que se transforma en acto político y poético frente a la aceleración del mundo contemporáneo.

Es en el Parque Natural de la Serra Calderona donde Pereira encuentra su laboratorio y refugio. Caminar, recolectar, contemplar y repetir son las acciones que estructuran su proceso y diálogo con el entorno, pues para ella el territorio no se representa: se escucha, se habita y se deja actuar sobre las materias y los cuerpos que lo transitan, convirtiéndolos en soportes sensibles, en matrices receptivas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  6. 6

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  7. 7

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters
  8. 8 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 El puente que da acceso al Bonaire reabre con un mes de antelación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Merche Pereira presenta 'La Memoria y la Huella'

Merche Pereira presenta &#039;La Memoria y la Huella&#039;