Merche Pereira presenta 'La Memoria y la Huella'

La artista visual Merche Pereira presenta la exposición 'La Memoria y la Huella', un espacio con el que explora la relación entre memoria, paisaje y gráfica contemporánea. Esta exposición, que se inaugura hoy, se puede visitar en la Casa de la Cultura José Peris Aragó de Alboraya.

Desde una mirada fenomenológica y poética, la artista propone un tiempo distinto: un tiempo para la contemplación de esos pequeños acontecimientos efímeros que definen nuestra relación con la vida, el territorio y el paisaje cotidiano. Espacios de encuentro con los que dialoga e invita a conocer mediante la reivindicación de una estética de la contemplación, un ejercicio de escucha y de lentitud que se transforma en acto político y poético frente a la aceleración del mundo contemporáneo.

Es en el Parque Natural de la Serra Calderona donde Pereira encuentra su laboratorio y refugio. Caminar, recolectar, contemplar y repetir son las acciones que estructuran su proceso y diálogo con el entorno, pues para ella el territorio no se representa: se escucha, se habita y se deja actuar sobre las materias y los cuerpos que lo transitan, convirtiéndolos en soportes sensibles, en matrices receptivas.