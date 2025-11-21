Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
Exposición de objetos en el mercadillo Flea Market

El mayor mercado de segunda mano gratuito llega a Valencia este fin de semana

Este domingo 23 de noviembre se podrán encontrar artículos de todo tipo a precios para no creer en Ruzafa

Fabiana Fuentes

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

Este domingo 23 de noviembre llega uno de los mercados de segunda mano más grande de Valencia bajo el lema «Revive el pasado, encuentra tu tesoro». Pero no solo destaca por su variedad, sino por su filosofía. En él, no hay grandes marcas, solo vecinos y vecinas de la ciudad que buscan vender lo que ya no necesitan. En estos tiempos, donde el 'fast fashion' convierte a la industria de la ropa en la segunda más contaminante del mundo, esto es casi un acto de amor.

El Flea Market, a cargo de la Asociación Cultural Il Quartiere, se ha consolidado como un referente del consumo responsable y sostenible. Los visitantes podrán encontrar objetos auténticos por precios para no creer. No se trata de comprar por comprar, sino de pasar horas disfrutando de lo que los stands tienen para ofrecer en compañía de amigos o familia.

Además, a diferencia de otras ediciones, esta vez el mercadillo contará con dos plantas. En los puestos se podrá encontrar de todo un poco: ropa, calzado y complementos, libros, cómics, vinilos, películas, juguetes, decoración, cosas de coleccionista, packs sorpresa, antigüedades y mucho más.

El evento se lleverá a cabo en las instalaciones de Black Bottom, ubicado en la calle Jubi, 4. La entrada es totalmente libre y gratuita y estará disponible a partir de las 11 hasta las 19 horas. El espacio es 'petfrienly', por lo que tu mascota podrá ser tu acompañante. Por último, se recomienda llevar una bolsa de tela para guardar las cosas y así, aportar un granito de arena al medio ambiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  7. 7

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  8. 8 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  9. 9 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata
  10. 10

    La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El mayor mercado de segunda mano gratuito llega a Valencia este fin de semana

El mayor mercado de segunda mano gratuito llega a Valencia este fin de semana