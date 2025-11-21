El mayor mercado de segunda mano gratuito llega a Valencia este fin de semana Este domingo 23 de noviembre se podrán encontrar artículos de todo tipo a precios para no creer en Ruzafa

Fabiana Fuentes Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:26 Comenta Compartir

Este domingo 23 de noviembre llega uno de los mercados de segunda mano más grande de Valencia bajo el lema «Revive el pasado, encuentra tu tesoro». Pero no solo destaca por su variedad, sino por su filosofía. En él, no hay grandes marcas, solo vecinos y vecinas de la ciudad que buscan vender lo que ya no necesitan. En estos tiempos, donde el 'fast fashion' convierte a la industria de la ropa en la segunda más contaminante del mundo, esto es casi un acto de amor.

El Flea Market, a cargo de la Asociación Cultural Il Quartiere, se ha consolidado como un referente del consumo responsable y sostenible. Los visitantes podrán encontrar objetos auténticos por precios para no creer. No se trata de comprar por comprar, sino de pasar horas disfrutando de lo que los stands tienen para ofrecer en compañía de amigos o familia.

Además, a diferencia de otras ediciones, esta vez el mercadillo contará con dos plantas. En los puestos se podrá encontrar de todo un poco: ropa, calzado y complementos, libros, cómics, vinilos, películas, juguetes, decoración, cosas de coleccionista, packs sorpresa, antigüedades y mucho más.

El evento se lleverá a cabo en las instalaciones de Black Bottom, ubicado en la calle Jubi, 4. La entrada es totalmente libre y gratuita y estará disponible a partir de las 11 hasta las 19 horas. El espacio es 'petfrienly', por lo que tu mascota podrá ser tu acompañante. Por último, se recomienda llevar una bolsa de tela para guardar las cosas y así, aportar un granito de arena al medio ambiente.