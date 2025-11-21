Seis planes gratuitos para hacer este fin de semana en Valencia La ciudad se llena de ocio y trae consigo diferentes actividades para todas las edades

Este fin de semana llega cargado de actividades para todas las edades, y lo mejor de todo: sin gastar un euro. Con encuentros al aire libre, recorridos culturales, espectáculos y música, la ciudad ofrece múltiples opciones para disfrutar en familia, con amigos o en solitario. A continuación, te dejamos los planes que no te puedes perder para aprovechar al máximo estos tres días:

Mercado Medieval gratuito a media hora de Valencia

Petrés, una pequeña localidad ubicada en Morvedre, celebra la tercera edición de las Jornadas Templarias del 21 al 23 de noviembre. El itinerario contiene actividades como recreaciones históricas, talleres y manualidades, juegos infantiles, charlas, música en directo y mucho más. Por otro lado, las personas tendrán a su disposición diferentes tabernas y puestos de comida para saborear las recetas tradicionales de la época medieval. A su vez, estarán a la venta productos de artesanos del hierro, cuero, madera, joyería y perfumería. Consulta la programación completa aquí.

Academia de dinosaurios para niños

El Caixaforum ofrece a partir de este 22 de noviembre hasta el 14 de diciembre un taller para niños dentro de la exposición «Dinosaurios de la Patagonia». Se trata de una academia en la que los más pequeños pasarán por diferentes pruebas para saber cuál tipo de dinosaurio son: ¿herbívoro o carnívoro? ¿con una cola enorme o sin ella? ¿grande o pequeño? ¿con o sin cuernos? Estas actividades participativas les permitirán conocer y descubrir las diferentes características adaptativas de estos animales prehistóricos y compararlas con los animales actuales.

Horarios:

Sábados y domingos, de 11 a 14 h y de 17 a 20 h.

Lunes 8 de diciembre, de 11 a 14 y de 17 a 20 h.

Los niños deben ir acompañados por un adulto. La entrada será gratuita para los clientes del banco hasta que se complete el aforo.

Mercado de Segunda Mano en Ruzafa

Este domingo 23 de noviembre llega una nueva edición del Flea Market bajo el lema «Revive el pasado, encuentra tu tesoro». Como novedad, esta vez el mercadillo contará con dos plantas. En los puestos se podrá encontrar de todo un poco: ropa, calzado y complementos, libros, cómics, vinilos, películas, juguetes, decoración, objetos de coleccionista, packs sorpresa, antigüedades y mucho más. El evento se lleverá a cabo en las instalaciones de Black Bottom, ubicado en la calle Jubi, 4 y estará disponible a partir de las 11 hasta las 19 horas.

Bisutería, fósiles y piedras preciosas en Campanar

Este fin de semana regresa Minerval, la feria internacional de minerales que se celebra anualmente en la ciudad de Valencia. El evento contará con la participación de 40 presentadores que viajan desde distintas partes de España para ofrecer sus productos. Aquí los visitantes podrán encontrar piedras coleccionables, decoración, fósiles, bisutería, gemas, figuras ornamentales y mucho más. Se llevará a cabo en el comedor de las Escuelas San José Jesuitas y el horario será el sábado 22 de noviembre, de 10:00 a 21:00 horas, y el domingo 23, de 10:00 a 20:00 horas.

Balls al carrer: actuaciones falleras al aire libre en el centro

Este domingo 23 de noviembre vuelven los bailes regionales de Balls al carrer para llenar de música la Plaza de la Merced, ubicada en el centro de la ciudad. El horario será de 10.00 a 13.30 horas aproximadamente, con cada comisión fallera ofreciendo un pase de 20 minutos, que incluye la subida y bajada del escenario y la puesta en acción, siguiendo el orden del sorteo. Las que se presentarán este domingo son las siguientes:

-Duque de Gaeta-Puebla de Farnals

-Salvador Giner-Gregorio Gea

-Costa y Borrás-Agustina de Aragón

-Ministro Luis Mayans-Platero Suárez

-Cruz-Mislata

-Hierros-Juan Bautista Perales

-Tomasos-Carlos Cervera

Paseo por la ciudad para ver las luces de Navidad

El encendido de la ciudad se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento como todos los años. Por ello, resulta un plan imprescindible para este fin de semana recorrer la capital para observar la decoración e iluminación de las distintas calles. En total, se repartirán entre ellas algo más de 300 arcos y en el centro, la calle Colón contará con un nuevo diseño, al igual que sus adyacentes. A su vez, además del árbol principal de 25 metros de altura, habrá otros 26 repartidos en distintos distritos y juntas municipales, y 18 en las pedanías de Valencia. Para más información haz click aquí.