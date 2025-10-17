La mascletà con 104 tiradores que se dispara este viernes en Valencia Mislata acoge uno de los eventos que tuvo que posponerse por la dana Alice

María Gardó Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 09:36

Tras el aplazamiento por las intensas lluvias de la dana Alice que azotó la Comunitat la pasada semana, Mislata vivirá este viernes noche su esperada mascletà nocturna. Será en la Plaza Mayor a las 23.59 horas.

El disparo está organizado por la Federación de Pirotecnia Tradicional de Mislata y con el patrocinio del Ayuntamiento de Mislata. Reunirá a 104 tiradores que participarán en una mascletà mixta: manual y mecanizada, un formato poco habitual que combina la técnica artesanal con la precisión moderna. El disparo culminará con un gran espectáculo final a cargo de Pirotecnia Valenciana.

Cómo llegar a la mascletà

La forma más cómoda de desplazarse es a través del Metrovalencia, cuya parada Mislata-Almassil se encuentra a solo dos minutos a pie de la Plaza Mayor. Las líneas 3, 5 y 9 conectan directamente con el centro de Valencia y otras poblaciones cercanas.T

ambién se puede llegar en autobús urbano: la parada más próxima es San Antonio 144, a menos de cinco minutos andando. La línea 93 de la EMT realiza su último trayecto a la 1.21 horas, lo que facilita el regreso tras el evento.

