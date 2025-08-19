Llegan los «teambuilding» paelleros

Chema Ferrer Valencia Martes, 19 de agosto 2025, 07:28 Comenta Compartir

La paella, más allá de ser uno de los platos más reconocido de España y la punta de lanza en la gastronomía española y de la propia dieta mediterránea, representa también los momentos de felicidad que supone prepararla con y para amigos y familiares. Es desde esta visión de pasarlo bien preparando una buena comida en equipo, de donde nace la idea del «teambuilding» de paellas, una competición amistosa que fomenta el trabajo en equipo y mejora las relaciones profesionales entre compañeros en un entorno y ambiente completamente distinto del habitual, un día para pasarlo muy bien y llevarse un inolvidable recuerdo de la actividad

Durante el evento los participantes dispondrán todo el equipamiento paellero listo para participar y los mejores ingredientes para hacer su Original Paella. Los equipos, divididos entre 6 a 10 personas, compiten amistosamente con el objetivo de realizar la mejor paella, siempre supervisados por los expertos paelleros de Original Paella, maestros arroceros, quienes tienen prohibido cocinar durante el evento, pero responderán a todas las preguntas y dudas y darán consejos durante la competición a los participantes.

Cocinarte lo que has de comer

El «teambuilding» paella, además de divertido para todas las personas, mejora la comunicación entre compañeros, estrecha las relaciones entre los diferentes departamentos de la empresa y fomenta el trabajo en equipo, ademas lo hace de una forma muy eficiente para la empresa, ya que los participantes, durante la acción, a diferencia de los clásicos «teambuilding» (kayak, paintball, escape room, etc.), prepararán su propia comida, por lo que resulta muy eficiente para la empresa ya que la propia actividad incluye esta, por lo que ahorra los costes del mismo y también los que hubiesen existido para desplazar al grupo a un restaurante. Además, el «teambuilding» paellero es muy flexible, porque puede llevarse adelante en la propia empresa o en instalaciones convenidas, que van desde un típico casal de fallas en plena Valencia hasta un club de playa en la Marina de Valencia. También es posible convertir espacios privados como jardines, aparcamientos, hoteles y muchos más.

Ampliar La paella como centro de la actividad. LP

Hay otros servicios adicionales, que van desde complementos como picoteo, bebidas, barra libre, cafés, hasta delantales personalizados, paellas grabadas con láser como recuerda o premio y un largo etcétera. Tambien se puede contar con menús especiales adaptados a celiacos o veganos.

Para más información hay que pulsar aquí o aquí.