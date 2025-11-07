Llega Periscopio València: Cultura y Naturaleza

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

GPS. El Teatre El Musical será escenario de la tercera edición de Periscopio València, un encuentro impulsado por el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Contemporánea, que este año centra su mirada en el vínculo entre cultura y naturaleza. La cita reunirá a profesionales de la cultura, la sostenibilidad y el patrimonio con el objetivo de reflexionar sobre cómo la creación artística y las instituciones culturales pueden contribuir a la protección del medioambiente y a la transformación hacia un mundo más sostenible.

«Hoy más que nunca, la cultura se erige como refugio climático», señala Sara Magán, directora de la Fundación Contemporánea, quien subraya que «Periscopio quiere visibilizar el papel de la cultura como aliada imprescindible para repensar nuestra relación con el planeta».

En paralelo a las jornadas, Periscopio València(www.valencia.es/web/guest/w/periscopi) lanzó en octubre una convocatoria nacional de proyectos culturales y artísticos con este objetivo. De entre todas las candidaturas recibidas, un comité mixto formado por profesionales de la Fundación Contemporánea y el Ayuntamiento de Valencia seleccionó diez proyectos finalistas, que se presentarán el 19 de noviembre en el Teatre El Musical en un visionado privado ante un jurado especializado. Tras este encuentro, se elegirá el proyecto ganador, que tendrá un papel destacado en la mesa 'Cultura y Naturaleza: Nuevas formas de habitar el mundo' del día 20.

Además, los proyectos finalistas recibirán asesoramiento personalizado de expertos nacionales y locales del sector cultural, así como visibilidad en los canales de comunicación de la Fundación Contemporánea y del Ayuntamiento de Valencia. Periscopio València pondrá especial atención en los proyectos desarrollados en la provincia.