Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves cae en un municipio valenciano y otras 13 localidades
María Cárdenas. EVA MAÑEZ

Homenaje a María Cárdenas, dramaturga

GPS

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51

Comenta

María Cárdenas hubiera cumplido 56 años el 26 de noviembre. Una fecha que AVEET ha escogido para celebrar la vida y el teatro que dejó la dramaturga y directora de escena.

El próximo miércoles, a partir de las 20 horas, la Sala L'Horta acoge un homenaje a la creadora. Pero también a la mujer luchadora, a la madre, amiga y compañera que fue María, 'Iaia' para su entorno más íntimo. Una trayectoria breve a las artes escénicas, pero llena de talento y compromiso, con una voz y mirada propias, cargadas de humor ácido y poesía, que hacían protagonistas a los desfavorecidos, a quienes nunca ganan.

Este universo singular lo recrearán los amigos y compañeros que se reúnen para rendirle homenaje en un acto sencillo y cercano, como la propia dramaturga, que prefería la discreción a las alfombras rojas.

Colaboran los intérpretes Vero Andrés, Álvaro Báguena, Mercé Tienda, Leo de Bari, Manu Valls, Laura Bellés y Mireia Sobrevela, que volverán a dar vida y voz a algunos de sus textos y personajes. La música en directo la pondrán Carles Chiner y Marcelo Lemos. Mientras que Marea Danza interpretará una coreografía en recuerdo a la pasión de Cárdenas por esta disciplina de las artes escénicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  3. 3 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  6. 6 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  7. 7 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata
  8. 8 La caída de una catenaria deja varado un tren entre Sollana y Sueca: «Salían chispas y perdía piezas»
  9. 9

    La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana
  10. 10

    Un tribunal paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Homenaje a María Cárdenas, dramaturga

Homenaje a María Cárdenas, dramaturga