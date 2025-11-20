Homenaje a María Cárdenas, dramaturga

GPS Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51 Comenta Compartir

María Cárdenas hubiera cumplido 56 años el 26 de noviembre. Una fecha que AVEET ha escogido para celebrar la vida y el teatro que dejó la dramaturga y directora de escena.

El próximo miércoles, a partir de las 20 horas, la Sala L'Horta acoge un homenaje a la creadora. Pero también a la mujer luchadora, a la madre, amiga y compañera que fue María, 'Iaia' para su entorno más íntimo. Una trayectoria breve a las artes escénicas, pero llena de talento y compromiso, con una voz y mirada propias, cargadas de humor ácido y poesía, que hacían protagonistas a los desfavorecidos, a quienes nunca ganan.

Este universo singular lo recrearán los amigos y compañeros que se reúnen para rendirle homenaje en un acto sencillo y cercano, como la propia dramaturga, que prefería la discreción a las alfombras rojas.

Colaboran los intérpretes Vero Andrés, Álvaro Báguena, Mercé Tienda, Leo de Bari, Manu Valls, Laura Bellés y Mireia Sobrevela, que volverán a dar vida y voz a algunos de sus textos y personajes. La música en directo la pondrán Carles Chiner y Marcelo Lemos. Mientras que Marea Danza interpretará una coreografía en recuerdo a la pasión de Cárdenas por esta disciplina de las artes escénicas.