Gana dos entradas para disfrutar de un día en BIOPARC Valencia

Participa en este sencillo sorteo y disfruta de un día rodeado de especies naturales junto a quien tú quieras

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:06

¿Quieres ganar dos entradas para disfrutar con quien tú quieras de todo un día en Bioparc Valencia? Si es así, estás de enhorabuena, ya que solo necesitas responder correctamente a tres simples preguntas para lograrlo. LAS PROVINCIAS ofrece un sorteo de 20 pases dobles exclusivos para los suscriptores del periódico.

En BIOPARC tendrás la oportunidad de conocer a Makena, el elefante bebé; a la cría de puercoespín de mayor tamaño del mundo, a numerosas jirafas, leones y una amplia variedad de otras especies.

Para conseguir tus dos entradas, solo necesitas cumplir dos condiciones: ser suscriptor de LAS PROVINCIAS y responder adecuadamente a las tres preguntas de abajo. La participación está abierta hasta el lunes 29 de septiembre hasta las 10 horas. Los pases se enviarán a los ganadores por correo electrónico el mismo día y podrán utilizarse hasta fin de año. ¡Buena suerte!

