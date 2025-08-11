La Fúmiga actúa gratis este lunes 11 de agosto en Paiporta: horario y ubicación El grupo de Alzira ha sabido conectar con varias generaciones

María Gardó Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 11:54

Después de un año muy duro para Paiporta, las fiestas patronales de este año tienen un valor simbólico y emocional muy profundo. Entre los conciertos que se celebran este agosto en la localidad, hay uno que está entre los más esperado: La Fúmiga. El grupo de Alzira, que se ha convertido en uno de los referentes del panorama musical valenciano, aterriza en el municipio con su directo enérgico, combativo y festivo. Combinando metales y bases electrónicas con letras que hablan de juventud, esperanza y resistencia cotidiana, su propuesta ha sabido conectar con varias generaciones.

Su repertorio, que incluye éxitos como 'Debía pasar', 'Ya no duele' o 'Mediterránea', podrá escucharse en directo durante este lunes 11 de agosto en un concierto que se celebrará en el recinto ferial desde las 23.00 horas.

Las fiestas de Paiporta, en honor a Sant Roc y a la Mare de Déu d'Agost, llenan las calles de fiesta y tradición. Declaradas de Interés Turístico Local, ofrecen una amplia variedad de propuestas, como: actividades infantiles, espectáculos pirotécnicos, conciertos, desfiles de Moros y Cristianos, gastronomía local y mucho más.