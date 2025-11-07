El Flea Market de Valencia regresa este domingo

GPS Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

«No se trata solo de vender, sino de dar una segunda vida a lo que ya no usamos». Así lo definen desde il Quartiere, la asociación cultural que organiza el Flea Market de Valencia, el espíritu de este mercado de segunda mano que se celebra este domingo, 9 de noviembre, el Mercado de La Valvanera, en la plaza Santiago Suárez.

A partir de las 10:00 horas y hasta las 15:00 horas, los visitantes podrán rebuscar entre ropa, complementos, libros, juguetes, discos y objetos vintage, todo por un euro. Además, la entrada también cuesta un euro, aunque a partir de las 14 horas será gratuita. El evento es apto para mascotas, así que también serán bienvenidas a esta fiesta tan especial.

Más que un simple mercadillo, el Flea Market se ha convertido en un punto de encuentro cultural, con talleres de reciclaje, charlas sociales y pequeños conciertos.

Una forma divertida y responsable de disfrutar el domingo, apoyar el consumo sostenible y, además, llevarse a casa alguna joya escondida por tan solo un euro.