Firalboraia regresa este fin de semana al Paseo de Aragón

Alboraya se prepara para vivir la novena edición de Firalboraia, su cita anual con el comercio, la gastronomía y la artesanía local, que se celebrará desde hoy viernes hasta el domingo en el Paseo de Aragón.

El evento volverá a ser un gran espacio de ocio y promoción comercial, con una programación extensa y diversa para todos los públicos, que incluirá también una amplia zona gastronómica.

El acto de inauguración oficial será esta tarde a las 19:00 horas, con la visita del alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, la concejala de Comercio, Conxa Villena, miembros de la corporación municipal y representantes institucionales, acompañados de la colla de percusión y dolçaina de la Societat Musical d'Alboraia.

Diversas actividades

Los juegos deportivos hinchables serán una de las atracciones principales, disponibles en horario de mañana y tarde, tanto el sábado como el domingo. Como en anteriores ediciones, también se instalará una galería de entrenamiento del parque de bomberos.

El escenario central también acogerá actuaciones como conciertos de grupos como Boulevard 303, Iris a Secas, Popentera y múltiples actuaciones de Rockadèmia a lo largo del fin de semana. También subirán al escenario espectáculos familiares como un show de magia y una clase de danzas a cargo del Grup de Danses Carraixet.

Gastronomía

La gastronomía tendrá un papel protagonista con actividades como un showcooking de la concursante de MasterChef Esmeralda, talleres para hacer pastelitos de boniato con María Pilar Montalvo y la elaboración de frutas de mazapán por parte de Forn Cabanyal.

Además, se podrá disfrutar de catas de productos de la tierra ofrecidas por Vall de l'Aigua-Bioespai; de mermeladas por Flor y Nata, y de cervezas artesanales a cargo de Global Dmentes y Zeta Beer. También se podrá disfrutar de la horchata artesana del Club de Producto.

Para los más creativos, la feria ofrecerá una gran variedad de talleres. Estheira Joyas guiará un taller de joyas de resina, Divalentis impartirá uno de dibujo, mientras que Dedales y Retales enseñará patchwork y costura a mano para todas las edades. English Corner dinamizará el aprendizaje del inglés mediante juegos; Rosella Cultura i Art y Vassý se encargarán de manualidades y joyería infantil; y ACEPA realizará pintacaras para los niños y niñas.

También habrá espacio para la poesía con los recitales de Kamikaze de Versos. Y actividades relacionadas con el bienestar como una charla explicativa sobre masaje tailandés de Ladda Tahi Massage o un asesoramiento de belleza a cargo de Sandra Ruiz. La Fundació Mira'm Comunitat Valenciana promoverá la inclusión con un recetario inclusivo.

Para los más pequeños

La feria contará con la presencia de personajes populares como Mickey Mouse en una visita temática de Halloween y el personaje infantil Bluey, que participará en los juegos gigantes. Otras atracciones incluirán una caravana fotomatón, repartos de globoflèxia y golosinas por parte de Espai Tiam, y sesiones de tatuajes temporales de purpurina y extensiones glam.