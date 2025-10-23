Fira de Tots Sants en Cocentaina

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:46 Comenta Compartir

GPS. Durante el puente de Todos los Santos, Cocentaina se convierte en el epicentro del ocio, la tradición y la cultura en la Comunitat Valenciana. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, la Fira de Tots Sants celebra su 679ª edición, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario otoñal, con una programación que combina patrimonio, música, gastronomía y espectáculos para todos los públicos.

Uno de los grandes atractivos de este año será el ciclo Fira i Festa, que llenará el Camp Municipal de la Vía con dos noches de conciertos gratuitos. El viernes 31 de octubre estará dedicado a la música valenciana, con Pep de la Tona, el proyecto de Josep Nadal (La Gossa Sorda), junto a Cactus, que ofrecerán su explosiva mezcla de trap, pop y reguetón, y Cate DJ, con una sesión de electrónica con toques flamencos. El sábado 1 de noviembre llegará el turno del reguetón clásico con la sesión 'Don Dale', encabezada por Pascal Renolt y Alvama Ice, dos de los DJs más influyentes de la escena urbana actual, que harán vibrar al público con los grandes himnos de los 2000.

Pero la Fira es mucho más que música. Su programación cultural es, cada año, uno de los mayores reclamos para quienes buscan disfrutar de un fin de semana diferente. El Palau Comtal, joya patrimonial de la vila comtal, acogerá varias exposiciones de primer nivel, como 'Llúria. Señores y Señoras de la Tierra', dedicada al almirante Roger de Llúria, en el 720 aniversario de su muerte, o la muestra de Casa Mediterráneo 'Faros de Croacia', junto a la exposición de memoria histórica 'Mauthausen. Muerte Silenciosa' y la religiosa 'Cáliz de Esperanza'.

Para las familias, el Petit Palau Màgic volverá a llenar el patio de armas con 18 espectáculos de magia a cargo de nueve magos de renombre, bajo la dirección del Mag Hugo. Y quienes prefieran el teatro o la danza no deberían perderse la XX edición de 'Palau a Escena', con más de treinta actuaciones que van desde las historias de Papallona Teatre hasta la música antigua de Ensemble Alfonsí.

El sábado será el turno del cantautor Andreu Valor, que presentará su nuevo disco Els camins que elegim, y el domingo, como broche final, la compañía La Fam Teatre estrenará el espectáculo 'Un batec, mil emocions', una propuesta visual y emotiva que servirá de clausura oficial.

Además, la zona gastronómica Sol a Sol, en la plaza Mossén Raduan, ofrecerá una animada combinación de tapas, degustaciones y conciertos tributo a Estopa, The Beatles o Perversió, entre otros, para disfrutar del mejor ambiente de día y de noche.

Con su mezcla única de historia, arte, música y tradición, Cocentaina vuelve a demostrar que la Fira de Tots Sants no es solo un evento, sino una experiencia que se vive con los cinco sentidos.