Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
Ciudad de las Artes y las Ciencias Luca Albrecht

Un espectáculo de luces gratuito se realizará en la Ciudad de las Artes de Valencia este sábado

El complejo arquitectónico cierra con broche de oro su 25 aniversario

Fabiana Fuentes

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:26

Comenta

Este sábado 15 de noviembre, la Ciudad de las Artes cierra la celebración de su 25 aniversario con un show gratuito único. A partir de las 19.00h, el lago exterior del Museo de las Ciencias se convertirá en un escenario mágico lleno de tecnología y colores que dejara impresionados a todos los que acudan.

A lo largo de este año, el complejo arquitectónico, diseñado por Santiago Calatrava, ha tenido varias actividades conmemorativas. Entre ellas una exposición inmersiva sobre Leonardo Da Vinci, un concurso de robótica, conferencias sobre distintos temas actuales como la inteligencia artificial, etc.

Ahora, es el turno de un espectáculo de videomapping, en el que habrán proyecciones sorprendentes sobre el agua, juego de luces y sonido envolvente e Innovación y emoción en cada momento. Esta técnica audiovisual permite reflejar imágenes y animaciones sobre superficies tridimensionales, como edificios o esculturas, para crear ilusiones que hacen que la superficie parezca cobrar vida.

El evento, en manos de Futuraqua, promete ser una experiencia visual y sensorial de alto nivel para terminar la celebración con broche de oro. Supone el plan perfecto para que turistas y locales pasen un día diferente en familia o con amigos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna
  4. 4 Quién es Noemí, la mujer con la que Santiago Cañizares se ha casado este viernes por tercera vez en Valencia
  5. 5 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  6. 6

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  7. 7 Qué hacer este sábado en Valencia: conciertos, mercadillos y degustaciones
  8. 8 Fallece Manuel Llombart Bosch, primer director del IVO
  9. 9

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  10. 10 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un espectáculo de luces gratuito se realizará en la Ciudad de las Artes de Valencia este sábado

Un espectáculo de luces gratuito se realizará en la Ciudad de las Artes de Valencia este sábado