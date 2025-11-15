Un espectáculo de luces gratuito se realizará en la Ciudad de las Artes de Valencia este sábado El complejo arquitectónico cierra con broche de oro su 25 aniversario

Fabiana Fuentes Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:26 Comenta Compartir

Este sábado 15 de noviembre, la Ciudad de las Artes cierra la celebración de su 25 aniversario con un show gratuito único. A partir de las 19.00h, el lago exterior del Museo de las Ciencias se convertirá en un escenario mágico lleno de tecnología y colores que dejara impresionados a todos los que acudan.

A lo largo de este año, el complejo arquitectónico, diseñado por Santiago Calatrava, ha tenido varias actividades conmemorativas. Entre ellas una exposición inmersiva sobre Leonardo Da Vinci, un concurso de robótica, conferencias sobre distintos temas actuales como la inteligencia artificial, etc.

Ahora, es el turno de un espectáculo de videomapping, en el que habrán proyecciones sorprendentes sobre el agua, juego de luces y sonido envolvente e Innovación y emoción en cada momento. Esta técnica audiovisual permite reflejar imágenes y animaciones sobre superficies tridimensionales, como edificios o esculturas, para crear ilusiones que hacen que la superficie parezca cobrar vida.

El evento, en manos de Futuraqua, promete ser una experiencia visual y sensorial de alto nivel para terminar la celebración con broche de oro. Supone el plan perfecto para que turistas y locales pasen un día diferente en familia o con amigos.