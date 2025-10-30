La Escola d'Art i Superior de Disseny inicia el curso

GPS Jueves, 30 de octubre 2025, 23:12 Comenta Compartir

La Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló inicia el curso académico con la presencia de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada por la concejala de Educación y Cultura, María España.

La Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló es uno de los referentes indiscutibles en la ciudad. Tanto desde la formación como por ser dinamizador cultural y aliado de algunas de las empresas de la ciudad y la provincia.Carrasco señaló que «detrás de cada proyecto, de cada objeto, de cada edificio o cada cartel, hay personas con ideas, con pasión y con ganas de transformar el mundo».