Disfruta del mejor rock en el Ugly Day Fest de Moraira

La diversión estará servida este fin de semana

EXTRA

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:44

A lo largo de 2 días, se puede disfrutar de diversas actuaciones en directo con los mejores grupos de rock internacionales, así como también de una amplia oferta gastronómica y comercial.

Durante el fin de semana, el sábado de 11:00 a 02:00 horas y el domingo de 11:00 a 18:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un programa repleto de diversión para todas las edades en el paseo del Senillar de Moraira. Desde una exposición de motos hasta un espectáculo de un piloto acrobático, además de muchos desafíos ugly.

Para los más jóvenes, habrá un castillo hinchable el sábado de 11:30 h a 14:30 h y un Toro Mecánico el domingo de 11:30 h a 14:30 h para menores de 12 años.

Además de todas las actividades programadas, los visitantes tendrán la oportunidad de dar una vuelta en coches clásicos y deportivos proporcionados por el Club 55 a cambio de una donación.

El Club UGLY MC se asegurará de que los asistentes tengan acceso a un punto de información donde se exhibirán fotos que ilustran el efecto positivo de las donaciones y se proporcionará información detallada sobre los proyectos apoyados. La transparencia es una parte fundamental de la iniciativa, y el objetivo es fomentar la colaboración de la comunidad en estas acciones solidarias.

Disfruta del mejor rock en el Ugly Day Fest de Moraira