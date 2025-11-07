La Despensa de Frida, un altar de vida y memoria en Ruzafa

GPS Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

«Desde el cariño y el respeto queremos hacer un homenaje a nuestros seres queridos y mantener vivas las tradiciones que nos unen a México», cuenta Michel Reséndiz con una sonrisa que mezcla nostalgia y orgullo. Su voz, dulce y amable, explica con orgullo el altar de Muertos que ha montado junto a su amigo José en La Taquería de la Llorona, en pleno corazón de Ruzafa.

Para Michel, que lleva una década al frente de La Despensa de Frida, su pequeña tienda dentro del Mercado de Ruzafa, cada otoño es un viaje emocional que la conecta con su tierra. «Estamos lejos de casa, pero este altar es una manera de volver un poquito a ella», confiesa. En México, explica, las familias pasan la noche junto a las tumbas o los altares, esperando el regreso simbólico de sus difuntos, compartiendo comida, música y recuerdos. Aquí, en Valencia, esa magia se traslada a una mesa llena de luz y significado.

El altar que Michel y José han preparado reúne todos los elementos tradicionales: fotografías de los seres queridos, velas que iluminan el camino, copal para purificar, agua, sal, pan de muerto, calaveritas de azúcar y flores de cempasúchil, cuya fragancia, dicen, guía a las almas hasta los vivos. «Es una celebración de la vida, no de la tristeza», insiste Michel. «Celebramos la muerte porque también celebramos todo lo que se vivió».

La mexicana reconoce que esta tradición, tan colorida como espiritual, despierta curiosidad entre los valencianos. «A veces cuesta entenderlo, pero cuando lo explicas, la gente se emociona. Descubren que no es un culto fúnebre, sino una forma de amor», dice. Su altar, instalado en la taquería de su amigo, se ha convertido estos días en un rincón para detenerse y mirar con ternura el paso del tiempo.

Y mientras las flores naranjas se secan lentamente, en el Mercado de Ruzafa sigue latiendo La Despensa de Frida, un pequeño templo gastronómico donde Michel comparte los sabores de su tierra. Allí se pueden encontrar chiles frescos y secos, salsas, destilados, aguacates y, sobre todo, las tortillas, su producto estrella: «Son como el pan en España, la base de todo», explica. De ellas nacen tacos, totopos, tostadas... y también la memoria gustativa de un pueblo entero. De lo que más orgullosa está Michel es de que en su establecimiento se encuentren los sabores de su tierra y que todo el que quiera pueda reencontrase en ella siempre que quiera.