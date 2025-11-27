Cuvée Privée de Clos de Lôm, primer espumoso de calidad DO Valencia

CHEMA FERRER Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:36 Comenta Compartir

Noviembre concluye con una extraordinaria noticia para los vinos de calidad amparados por la Denominación de Origen Valencia, ya que la bodega Clos de Lôm ha puesto en el mercado su Cuvée Privée, un espumoso elaborado por el método tradicional con uvas malvasía. Hay días en los que se escribe la historia de una denominación con letras de oro. Y durante la presentación de este vino en la sede de la DO Valencia, en la emblemática Calle Quart, se vivió la emoción de quienes saben que están haciendo historia. Cuvée Privée, como primer espumoso de calidad de esta denominación de origen, es un vino vivo que encierra el alma de una tierra y la personalidad de una variedad tan apegada al terruño levantino como es la malvasía.

El acto reunió a periodistas, compañeros del sector, bodegueros, hosteleros y distribuidores que brindaron con ilusión por este nuevo capítulo del vino valenciano.

Clos de Lôm Cuvée Privée procede de una selección manual de racimos de malvasía de la finca familiar en Fontanars dels Alforins, una de las zonas más singulares de la DO Valencia. La vinificación, pausada y respetuosa, busca mantener la pureza varietal y la frescura mediterránea de la uva. La segunda fermentación en botella y una crianza mínima de veinte meses sobre lías completa un proceso fiel al método tradicional, el mismo que emplean los grandes espumosos del mundo.

El resultado: un vino elegante, de burbuja fina y persistente, con aromas florales y notas de fruta blanca, que encapsula el espíritu de una tierra bañada por el sol y acariciada por la brisa del Mediterráneo. El gerente de la bodega, Rafael Serratosa, habló desde el corazón: «Hace siete años decidimos continuar con el legado de nuestros antepasados, que hace más de dos siglos plantaron las primeras viñas en la finca familiar. Hoy tenemos el privilegio de compartir una nueva historia: la del Clos de Lôm Cuvée Privée. Detrás de cada botella hay meses de trabajo, de esfuerzo y de respeto por la viña. Este vino nace de nuestra variedad por excelencia, la malvasía, y representa todo lo que somos: origen, familia y pasión por nuestra tierra. Sería un orgullo que, dentro de un tiempo, al recordar un momento especial compartido con un gran vino, ese vino fuera un Clos de Lôm Cuvée Privée». Por su parte, el enólogo Pablo Ossorio puso palabras a la precisión técnica y a la emoción de este reto enológico: «Este vino nace con un carácter propio. La elección de la variedad malvasía refleja nuestra apuesta por lo autóctono, por la expresividad de la uva valenciana. Con la segunda fermentación en botella y una crianza mínima de veinte meses hemos buscado elegancia, complejidad y una burbuja fina que respete el terruño y el clima mediterráneo. Cada burbuja cuenta una historia, y esta historia es la de nuestra viña, nuestro equipo y nuestra identidad».

Durante el acto, el presidente de la DO Valencia quiso subrayar el valor que proyectos familiares como Clos de Lôm aportan a la Denominación: «Son bodegas como esta las que nos permiten seguir creciendo y situar a la DOP Valencia en el lugar que merece. La suya es una historia de respeto, esfuerzo y calidad; una historia muy nuestra».

El nacimiento de Clos de Lôm Cuvée Privée supone un antes y un después para la DOP Valencia, que sigue demostrando que la innovación y la autenticidad pueden caminar de la mano, con un vino que mira al futuro con el brillo de la tradición y la promesa del Mediterráneo en cada copa.