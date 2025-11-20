Cristina Peris lleva el Mediterráneo al Mercado de Colón y anima a observarlo con otros ojos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51 Comenta Compartir

GPS. La artista visual Cristina Peris presenta en Las Cervezas del Mercado de Colón una propuesta que invita a mirar el Mediterráneo con otros ojos: 'Cachitos de Mar'. Su obra, ligada al reciclaje creativo, combinas técnicas de collage, entre acuarelas, piezas textiles y lanas tejidas a mano, piedras, conchas y piezas marinas, con una sensibilidad que conecta arte y ecología. «Mi arte está pensado para personas con mente joven, divertidas, detallistas e imperfectas, que ven la belleza en lo auténtico y lo no convencional», afirma.