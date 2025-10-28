Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado
MN4

Cines MN4 ofrece cine gratuito el 29 de octubre para los afectados por la DANA

Durante todo el día, todas las sesiones serán sin coste alguno, ofreciendo a las familias la oportunidad de disfrutar del cine como un pequeño respiro

EXTRA

Martes, 28 de octubre 2025, 13:35

Un año después de la DANA que afectó gravemente a numerosas localidades de la Comunitat Valenciana, Cines MN4 quiere rendir un homenaje sincero a la fortaleza, la unión y la resiliencia de sus vecinos.

Por ello, el próximo miércoles 29 de octubre de 2025, el cine abrirá sus puertas con una jornada totalmente gratuita y exclusiva para las personas residentes en las zonas afectadas, tal y como recoge el Real Decreto correspondiente.

Durante todo el día, todas las sesiones serán sin coste alguno, ofreciendo a las familias la oportunidad de disfrutar del cine como un pequeño respiro, un momento de desconexión y esperanza tras las difíciles vivencias que dejó la catástrofe.

El acceso permanecerá cerrado al resto de público, garantizando así que esta acción solidaria se destine únicamente a quienes más lo merecen.

Condiciones de acceso

Entrega de entradas:

Las entradas se podrán recoger únicamente en las taquillas de Cines MN4, situadas en la planta 2ª del Centro Comercial y de Ocio MN4, el mismo 29 de octubre, en horario de 13:30 a 22:40h.

No estarán disponibles en venta online ni en quioscos automáticos.

Orden y aforo:

El acceso a las taquillas se realizará por orden de llegada y se cerrará una vez completado el aforo de todas las sesiones programadas para el día.

Requisitos:

Se entregará una entrada por persona (o una por cada miembro del núcleo familiar), presentando DNI o certificado de empadronamiento que acredite la residencia en alguna de las zonas afectadas por la DANA.

Sesiones disponibles:

Solo se podrán adquirir entradas para las sesiones más próximas al horario de recogida.

Un gesto de recuerdo y solidaridad

El 29 de octubre de 2024, Cines MN4 se convirtió en refugio improvisado para más de 300 personas que buscaban protección ante el temporal. Hoy, un año después, el mismo espacio que entonces ofreció cobijo, vuelve a abrir sus puertas con el deseo de devolver un poco de alegría y calma a quienes atravesaron aquellos difíciles momentos.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración y compromiso de las distribuidoras cinematográficas, que se han volcado para hacer realidad este homenaje. Su apoyo ha permitido ofrecer una jornada de cine gratuita para que las familias puedan disfrutar de un día de desconexión, ilusión y emoción compartida.

«Queremos que este día sea una celebración de la vida, de la fuerza de la comunidad y del poder del cine como espacio de encuentro y emoción compartida», señalan desde la dirección de Cines MN4.

Esta acción forma parte del compromiso social del complejo cinematográfico con su entorno más cercano, reafirmando su papel como punto de encuentro, apoyo y solidaridad con las familias valencianas

Publicidad

Top 50
  1. 1 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  2. 2 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  3. 3

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  4. 4 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  6. 6

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  7. 7

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  8. 8

    «Con Izan y Rubén se fueron mis ganas de vivir»
  9. 9

    Malos olores en el cementerio de Sueca al cerrar los nichos con corcho
  10. 10 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cines MN4 ofrece cine gratuito el 29 de octubre para los afectados por la DANA

Cines MN4 ofrece cine gratuito el 29 de octubre para los afectados por la DANA