Una escena de 'La cenicienta'. GPS

'La Cenicienta', del Royal Ballet, llega a Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51

La espectacular producción del Royal Ballet de La Cenicienta, de Frederick Ashton, se estrena en cines de todo el mundo el próximo martes, 25 de noviembre, a las 20:15 horas. En la provincia de Valencia, se proyectará vía satélite desde Londres en los cines Abc... El Saler, Cines Lys y Yelmo Cines Campanar. En Gandía en los Abc... Gandía. De hecho, a España llegará a más de 100 salas.

Filmada en directo en 2024, esta proyección especial en cines cuenta con Fumi Kaneko y William Bracewell en los papeles principales de Cenicienta y El Príncipe, respectivamente. Cenicienta regresó a los escenarios en 2023 tras una ausencia de más de 10 años con esta nueva producción, en la que un galardonado equipo creativo, impregnado de la magia del teatro, el cine, la danza y la ópera, aportó una nueva atmósfera al etéreo mundo de Cenicienta, con sus hadas madrinas y sus carruajes de calabaza.

La adaptación del coreógrafo fundador de The Royal Ballet, Frederick Ashton Ashton, se estrenó el 23 de diciembre de 1948 con los bailarines del Royal Ballet, Moira Shearer y Michael Somes en los papeles principales.

