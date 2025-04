Cena y mucho rock: el homenaje a Queen solo para valientes que llega a Valencia

EXTRA Martes, 22 de abril 2025, 17:32 Compartir

Si eres fan de Queen y buscas una experiencia distinta para tus noches especiales en Valencia, no te puedes perder el dinner show más potente de los últimos meses. Casino Cirsa Valencia presenta su homenaje especial a la legendaria banda británica con una velada que une gastronomía, música en vivo y toda la energía de Freddie Mercury sobre el escenario, encarnada en la banda valenciana Universe.

Este evento es mucho más que una cena con música es una experiencia pensada para que vivas una noche única. Desde el momento en que cruces las puertas del casino, te envolverá un ambiente cargado de energía y rock, perfecto para compartir con amigos, sorprender a tu pareja o simplemente regalarte un plan diferente.

La cena, cuidadosamente diseñada por el equipo de restauración de Casino Cirsa Valencia, acompaña el espectáculo con sabores que elevan la experiencia a otro nivel. Cada plato está pensado para complementar la intensidad y el ritmo de los clásicos de Queen: «Bohemian Rhapsody», «Don't Stop Me Now» o «We Are The Champions».

El tributo será ofrecido por la banda Universe, que con su puesta en escena en directo que te hará vibrar, capturando la esencia y el carisma de Queen. No se trata solo de interpretar sus éxitos, sino de transmitir esa pasión arrolladora que caracterizaba cada actuación de Freddie Mercury y los suyos.

Este dinner show tributo a Queen se ha convertido en uno de los eventos en Valencia más esperados por los amantes de la música en directo. Una fusión perfecta entre cultura, entretenimiento y gastronomía que consolida a Casino Cirsa como referente de los planes nocturnos más divertidos y originales de la ciudad.

Ya sea para celebrar una ocasión especial, vivir una cita diferente o simplemente darte un capricho con estilo, este evento es una elección segura para disfrutar al máximo de un dinner show con personalidad propia.