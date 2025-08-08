Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento espectacular de una edición anterior del Castell de L´olla de Altea. José Iglesias

El castillo especial con 1.500 kilos de pólvora que se dispara este sábado en un municipio turístico de la Comunitat Valenciana

Castell de l'Olla de Altea 2025: horario, cómo llegar y retransmisión en directo

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:42

Altea celebra este sábado, 9 de agosto, su tradicional Castell de l'Olla desde la playa de l'Olla de la localidad costera alicantina. Se trata de una cita que se celebra el sábado más cercano a la festividad de San Lorenzo desde hace más de treinta años, a la que acudirán más de 50.000 personas. Pirotecnia Vulcano, un año más, será la encargada del disparo que ha proyectado más de 1.500 kg de pólvora. Comenzará a las 23.59 horas y tendrá una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos.

Este evento pirotécnico, que cumple su XXXVII edición en 2025, ha ido adquiriendo una relevante fama entre los residentes y visitantes de la Comunidad Valenciana. La importancia de este espectáculo se vio reconocida con la distinción del premio al Mérito Turístico, en la categoría de oro de la edición de 1999, que le otorgó el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, en 2007 Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana y en el año 2016 fue auspiciada por la Unesco en su 30 aniversario.

Cómo llegar

TRAM d'Alacant ofrecerá el próximo sábado, 9 de agosto, servicio especial nocturno de trenes en la Línea 9 (Benidorm-Dénia) para facilitar el acceso y regreso al espectáculo pirotécnico. Con este servicio especial, el TRAM d'Alacant refuerza y prolonga su horario habitual de servicio con circulaciones adicionales en la Línea 9 desde Benidorm hasta Olla Altea.

En concreto, antes de los fuegos se han programado 12 trenes especiales de la Línea 9 y 30 después del espectáculo pirotécnico entre las Líneas 9 y 1. Los recorridos se realizarán con las unidades electrodiésel de TRAM d'Alacant de la Línea 9 por primera vez en este evento, lo que repercutirá en más plazas disponibles, una mayor comodidad para los viajeros y una mayor eficiencia y sostenibilidad respecto a las antiguas unidades utilizadas en años anteriores.

