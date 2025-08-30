La cala más bonita de la Costa Blanca, según la inteligencia artificial Un tesoro a tan solo una hora y media en coche desde Valencia

Florencia Goycoolea Valencia Sábado, 30 de agosto 2025, 19:16 Comenta Compartir

No es necesario viajar a ninguna otra parte del mundo para visitar playas de agua cristalina, arena blanca, acantilados, ni cuevas. El Mediterráneo lo tiene todo. La Costa Blanca es un tesoro escondido que, además de los españoles, pocos conocen sin saber las maravillas que hay ahí. Un tesoro que solo quienes se aventuran más allá de las playas masificadas logran disfrutar de verdad.

A pesar de que cada una de ellas tiene un encanto y una magia particular, hay una que destaca según la inteligencia artificial: la Cala Granadella. Una playa de apenas 160 metros de longitud, de aguas cristalinas, cuevas y acantilados gigantes. Ubicada al sur de Jávea, esta ha sido elegida varias veces como una de las calas más bonitas de España.

Según ChatGPT, estas son las razones de su elección:

- Es una cala preciosa de aguas turquesas, muy limpia y con fondos marinos ideales para hacer snorkel.

- Está rodeada de un entorno natural espectacular, con pinos y acantilados.

- Vistas de postal en cualquier época del año: La orientación y forma de la cala hacen que parezca una piscina natural.

- Es perfecta para nadar con tranquilidad: casi no hay olas, por lo que se puede flotar con tranquilidad.

- Tiene un acceso relativamente cómodo (aunque se llena mucho en verano) cuenta con parking o servicio de ida y vuelta en un carrito por 5 euros.

- Tiene un chiringuito o restaurante para tomar algo mirando el mar.

Características de la cala

- Está compuesta de grava y roca, no es de arena (las sansalias son muy necesarias).

- Las aguas son de color turquesa gracias a su fondo rocoso y la posidonia oceánica.

- Está galardonada con bandera azul por su limpieza y servicios.

- Ideal para practicar snorkel, paddel surf o kayak por sus cuevas y recovecos marinos cerca.

- Dispone de rutas de senderismo a su alrededor.

Consejos prácticos para tener una buena experiencia

Al ser una cala bastante reconocida, en verano suele llegar mucha gente (en un lugar relativamente pequeño), lo que puede causar molestias al asistir o complicaciones al llegar. Es por eso que es bueno seguir los siguientes consejos:

- Llegar muy temprano (8.00-9.009) para aparcar sin problemas.

- Llevar agua y protector solar: el sol es muy fuerte y la sombra es escasa.

- Llevar sombrilla: estar todo el día al sol puede ser peligroso en verano.

- Para evitar la masificación es mejor ir entre semana o en temporada baja.

- Respetar el entorno: es un parque forestal protegido, por lo que se debe mantener limpio y respetar la biodiversidad.

Pero asi como La Granadella, hay cientos de calas alrededor de las costas de España, igual de bellas y asequibles para disfrutar del verano y las vacaciones. Sin duda, es la mejor forma de pasar los días de calor junto a la familia o amigos, y qué mejor que hacerlo cerca de casa.