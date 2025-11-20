Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sandra Valero actuará esta tarde a partir de las 19:00 horas. GPS

Un brillo que vuelve con fuerza

Sandra Valero enciende esta tarde la Navidad en Bonaire

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51

Comenta

GPS. Cuando el calendario empieza a oler a turrón y frío amable, el Centro Comercial Bonaire se adelanta un paso y abre las puertas a la Navidad como solo ellos saben hacerlo: con música, luz y esa mezcla de ilusión y ritmo. Esta tarde, la encargada de dar el pistoletazo de salida será Sandra Valero, la joven artista valenciana que conquistó Eurovisión Junior 2023 y que hoy sigue sumando seguidores a golpe de talento.

A partir de las 19:00 horas, Sandra Valero subirá al escenario para ofrecer un concierto en directo donde sonarán temas de su nuevo disco, villancicos de esos que despiertan memorias instantáneas y guiños a Disney que harán cantar a más de uno. Entre ellos no faltará su éxito 'Loviu', convertido ya en favorito de todos.

Tras el concierto, la artista encenderá el tradicional alumbrado navideño de Bonaire.

La programación de Bonaire para estas fiestas promete no dejar ni un minuto al aburrimiento. Desde noviembre y hasta el 5 de enero, el centro se transforma en un escenario donde conviven espectáculos musicales, talleres creativos, cuentacuentos y aventuras diseñadas para poner a prueba la imaginación de los más pequeños. Entre las propuestas estrella está La máquina de música en Navidad y el ya célebre Navibingo, ese juego donde cada casilla puede sorprender con regalos o descuentos en las tiendas.

Para los amantes de las experiencias más movidas, vuelve FunBox, el parque hinchable más grande del mundo, con más de 4.000 metros cuadrados y atracciones que hacen que hasta los adultos se queden sin excusas para no saltar un rato.

Y como no hay Navidad sin sus protagonistas, La Casa de Papá Noel abrirá sus puertas del 5 al 24 de diciembre para recibir cartas y fotos cargadas de magia. Después, del 26 de diciembre al 5 de enero, será el turno de Los Reyes Magos, que escucharán deseos y buenos propósitos para el nuevo año. El cierre perfecto llegará el 3 de enero con el concierto en directo de Béty Dumitru, la joven artista valenciana que brilló en La Voz Kids España 2023.

Además, Bonaire abrirá también los domingos 30 de noviembre, 8, 14 y 21 de diciembre y 4 de enero para facilitar compras y planes sin prisas.

