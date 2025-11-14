Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las escenas del espectáculo 'Tá'. LP

Bosque de onomatopeyas y realismo mágico en 'Tá'

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

Los cántabros Escena Miriñaque protagonizan mañana 15 y el domingo 16 la programación familiar de Sala Russafa, cumpliendo con la cita pendiente cuando sus funciones tuvieron que suspenderse por la dana. Por fin podrá verse en su escenario 'Tá', una pieza de danza teatro a la que el Ministerio de Cultura otorgó el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Juventud y la Infancia 2024.

Creada por la bailarina y coreógrafa Lorena Fernández, esta propuesta rinde homenaje al realismo mágico. A través de elementos como los sombreros bombín y los trajes de chaqueta que lucen los personajes interpretados por Ivana Heredia y María Canel, se alude a la iconografía de Magritte, que llevó a la pintura esta tendencia artística donde nada es imposible y las cosas más irreales o fuera de contexto pueden nuevas lecturas para encajar a la perfección.

Es lo que ocurre en el bosque donde se encuentran las dos protagonistas, que irán tejiendo una amistad al tiempo que colaboran para transformar un árbol en una casa.

