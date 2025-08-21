El barrio de Valencia con el mejor mercadillo, según la inteligencia artificial: horario y ubicación Esta venta ambulante de productos permanece todo el año en la capital

Laura Carrasco Jueves, 21 de agosto 2025, 13:22

El barrio valenciano preferido para adquirir productos de todo tipo a un precio asequible para todos los bolsillos a través de la venta ambulante es el de Benimaclet. Este mercadillo generalista ubicado en la Plaza de Benimaclet y calles cercanas ofrece todos los viernes de 9:00 a 14:00 horas, más de 200 puestos con ropa, calzado, bolsos, cinturones, decoración para el hogar, artesanía y drogería.

Al ofertar productos a bajo precio, el mercadillo es especialmente popular entre locales y estudiantes, lo que le da un aire juvenil, definiendo así el espíritu del barrio, y aportando una experiencia única y cotidiana a los visitantes o a los ya acostumbrados a acudir.

Puestos favoritos

-Ropa étnica 'El Pelos': Esta es una opción para encontrar productos un tanto diferentes de los habituales. Este tipo de puestos dan a los mercadillos una nota de diferencia que sirven como reclamo para otro tipo de público.

-Puesto de vaqueros: El comenciarte de este puesto, con más de 30 años de experiencia, dispone de probador y sno duda en informar de sus políticas de cambios y abonos. Es un ejemplo muy imitable por otro tipo de puestos.

-Puesto de bolsos: Esta pequeña 'tienda' ambulante, se encuentra en uno de los extremos del mercadillo y ofrece todo tipo de bolsos. Si se pasa por Benimaclet y por su mercadillo semanal, es casi obligatorio pasar por este puesto.

Otros mercadillos bien valorados

-Mercadillo de Benicalap: Todos los sábados de 9:00 a 14:00 horas alrededor del Mercado Municipal, se celebra este mercadillo con ropa de segunda mano, marcas rebajadas y auténticos chollos de moda. Ideal para poder ahorrar en accesorios y otro tipo de productos.

Mercadillo de Algirós: Todos los lunes de 9:00 a 14:00 horas, en el barrio de Algirós, alrededor del Mercado Municipal en la Plaza de San Felipe Neri, con más de 200 puestos de textil, hogar, artesanía... se encuentra este mercadillo semanal.

Mercadillo Jesús-Patraix: El mercado semanal de Jesús-Patraix, se celebra todos los sábados de 9:00 a 14:00 horas en la Plaza de Jesús y calles cercanas, con 170 puestos de ropa, calzado, complementos y mucho más.

Mercadillo Avda. del Cid: El mercado semanal de la Avenida del Cid se celebra todos los miércoles de 9:00 a 14:00 horas en las calles José Maestre, Ángel del Alcázar, Miguel Paredes, Llombay y Plaza Mercado. Es el mercado más grande de Valencia con 500 puestos.