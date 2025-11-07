Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Chuletón de vaca madurada de un kilo con bonito frito, junto al gofre bravo. GPS

La Barraquita abre en Aragón

El restaurante inaugura su segundo local en Valencia con una propuesta muy sugerente

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

GPS. La huerta actúa como elemento vertebrador de Valencia y la barraca como uno de los símbolos de la misma. Con la idea de acercar el campo valenciano al centro de la ciudad, La Barraquita inaugura el segundo restaurante en la zona de Aragón, concretamente, en la Plaza Periodista Ros Belda, 6, haciendo esquina con la calle Antonio Suárez.

En este sentido, La Barraquita quiere posicionarse como ese lugar en el que disfrutar con amigos y familia, apostando por la cocina mediterránea de siempre. Sin complicaciones, pero con honestidad: en La Barraquita podemos disfrutar de tapas al centro, carnes y pescados a la brasa o arroces en llanda. En palabras de José Vicent, gerente del restaurante, el nuevo local nace con el objetivo de «acercar a mucha más gente nuestra identidad y propuesta. No buscamos desmarcarnos con una carta muy original, sino hacer lo de siempre, pero bien ejecutado y mejor servido». Es por ello que el restaurante también dispondrá de un menú sencillo para trabajadores de la zona, por un precio muy competitivo (17,50 euros por persona), que incluirá varios entrantes al centro, un principal y un postre, en la línea de su cocina y según la temporada.

Desde mayo de 2023, La Barraquita Beach se ha posicionado como uno de los restaurantes más destacados de la zona marítima de la ciudad. Ubicado en el Camí del Canal, 91, tiene gran afluencia en los meses de primavera y verano, cuando el buen tiempo acerca a los comensales a la orilla. Orgulloso de la trayectoria del primer restaurante, José Vicent tomó la decisión de que La Barraquita se acercara al centro para llegar a nuevos públicos: «Cada vez tenemos más gente que nos visita y repite. Es por ello que pensamos en abrir cerca del centro y, de repente, apareció esta oportunidad por la zona de Aragón. Llegamos con mucha ilusión, y esperamos que este crecimiento solo sea el comienzo de nuevos proyectos de futuro».

