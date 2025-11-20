Aurum reivindica Valencia como epicentro musical

GPS Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51 Comenta Compartir

Amystis, formación valenciana de música antigua, presenta el viernes 28 de noviembre un concierto en la Iglesia de San Nicolás de Valencia para reivindicar la ciudad como epicentro de la recuperación y difusión del repertorio musical del Siglo de Oro.

El proyecto Aurum Valencia, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia a través de su estrategia Valencia Music City, sigue la línea iniciada por Amystis y su compromiso por adentrarse en los repertorios menos conocidos del repertorio hispánico, sacando a la luz aquellas joyas que permanecen ocultas en los archivos de todo el mundo.

Para el concierto de presentación José Duce, director de Amystis e impulsor de la iniciativa, ha escogido un programa centrado en la figura de Bernardino de Ribera (c.1520-1580), un autor poco conocido, pero que atesora un repertorio de gran interés y calidad y que pasó a la historia por ser el primer maestro de renombre de Tomás Luis de Victoria y Sebastián de Vivanco.

En esta ocasión, Amystis estará integrado por Quiteria Muñoz (soprano), Carmina Sánchez (soprano); Myriam Arnouk (alto); Isabel Marí (alto); José Manuel Bustamante (tenor): Josep Vicent Balaguer (tenor); José Duce (bajo y dirección) y Ovidio Giménez (bajón).