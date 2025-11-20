Aurum reivindica Valencia como epicentro musical
Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:51
Amystis, formación valenciana de música antigua, presenta el viernes 28 de noviembre un concierto en la Iglesia de San Nicolás de Valencia para reivindicar la ciudad como epicentro de la recuperación y difusión del repertorio musical del Siglo de Oro.
El proyecto Aurum Valencia, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia a través de su estrategia Valencia Music City, sigue la línea iniciada por Amystis y su compromiso por adentrarse en los repertorios menos conocidos del repertorio hispánico, sacando a la luz aquellas joyas que permanecen ocultas en los archivos de todo el mundo.
Para el concierto de presentación José Duce, director de Amystis e impulsor de la iniciativa, ha escogido un programa centrado en la figura de Bernardino de Ribera (c.1520-1580), un autor poco conocido, pero que atesora un repertorio de gran interés y calidad y que pasó a la historia por ser el primer maestro de renombre de Tomás Luis de Victoria y Sebastián de Vivanco.
En esta ocasión, Amystis estará integrado por Quiteria Muñoz (soprano), Carmina Sánchez (soprano); Myriam Arnouk (alto); Isabel Marí (alto); José Manuel Bustamante (tenor): Josep Vicent Balaguer (tenor); José Duce (bajo y dirección) y Ovidio Giménez (bajón).