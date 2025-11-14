Les Arts inaugura 'Viernes de Danza' con Querencia

GPS Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

El Palau de les Arts Reina Sofía inaugura hoy, 14 de noviembre, con Querencia, de la Compañía Antonio Najarro, una nueva iniciativa de la Temporada 2025-2026: Viernes de Danza, que establece este día de la semana como jornada de estreno para una programación dedicada a esta disciplina, que reunirá algunos de los espectáculos y creaciones más aclamados del momento.

Tras el arrollador éxito obtenido en anteriores actuaciones dentro del ciclo Les Arts és Dansa, Antonio Najarro está, una vez más, a punto de colgar el cartel de 'Entradas agotadas' con esta producción, que lo consolida como un referente de la danza española contemporánea.

Querencia supone una vuelta a la tradición desde la vanguardia, en la que Najarro recorre los distintos estilos de danza española: escuela bolera, danza estilizada, el flamenco y la danza tradicional española, en once cuadros que ejecutan un cuerpo de 14 bailarines con el acompañamiento de una nueva creación sinfónica de Moisés Sánchez.