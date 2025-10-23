Alpuente celebra sus Jornadas Paleontológicas

GPS Jueves, 23 de octubre 2025, 23:46 Comenta Compartir

Los amantes de los dinosaurios tienen este fin de semana una cita en Alpuente. El Museo Paleontológico de este municipio valenciano organiza un año más, y ya van 20 ediciones, las jornadas de puertas abiertas para disfrutar de los dinosaurios de Alpuente.

Un día repleto de actividades, con talleres, visitas al Museo Paleontológico, al Aula de Recuperación Paleontológica, a uno de los yacimientos con huellas de dinosaurio, juegos en familia y alguna que otra sorpresa. En la presente edición, será mañana sábado el día principal de actividades que finalizará con la tradicional propuesta de 'Música y Paleontología'. El domingo se completará el fin de semana con actividades diferentes a las del día anterior, una charla divulgativa, una degustación de productos locales y una actividad con la que buscar en familia algunos de los 'tesoros' escondidos.

Para participar es necesario inscribirse a través de la web oficial:: https://alpuenteturistico.com/jornadas-paleontologicas/