Una escena de la obra. GPS

'Ada Byron, la tejedora de números' en la Sala Russafa

GPS

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Las matemáticas, la poesía y el teatro se encuentran sobre el escenario en 'Ada Byron, la tejedora de números'. Del 7 al 9 de noviembre, la formación asturiana La Westia presenta en Sala Russafa esta obra que ha logrado multitud de reconocimientos.

El XV Ciclo de Compañías de Sala Russafa programa esta propuesta que gira alrededor de una figura de gran importancia. Ada Lovelace (con el apellido de su esposo) fue una joven matemática que en pleno siglo XIX sentó las bases de lo que después se conocería como la programación informática. Su condición de mujer de ciencia hizo que no fuera hasta la década de 1930 cuando sus propuestas fueron tenidas en cuenta.

César Alonso explica que aprovechó «su historia personal, la popularidad de su padre escritor, el poeta Lord Byron, y el misterio de que quisiera ser enterrada junto a él, a pesar de que desapareció cuando era tan solo una recién nacida, para armar una estructura dramatúrgica con la que recorrer la trayectoria y los hallazgos matemáticos».

