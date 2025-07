VinTV, el canal ideal para los seriéfilos más nostálgicos

R. C.

J. Moreno Domingo, 20 de julio 2025, 00:02

Abrir un canal lineal en tiempos de 'streaming' no es lo habitual. El espectador tiene a su antojo una biblioteca de contenidos como nunca antes tuvo. Sin embargo, hay tanta variedad que, a veces, logra el efecto contrario. Nos tiramos minutos y minutos buscando y buceando qué nos apetece ver en ese ratito libre antes de dormir. ¿Qué vemos esta noche? ¿Qué me apetece? ¿Y si vuelvo a ver esta serie que tan buen recuerdo me dejó? En este contexto nació este verano VinTV, la nueva apuesta de AMC Networks que recoge los grandes títulos que marcaron la historia de la televisión.

Son 24 horas de programación ininterrumpida, los siete días de la semana, en las que los más nostálgicos podrán rememorar sus mejores series y las nuevas generaciones podrán descubrirlas. VinTV surge en plena ola por lo 'vintage'. «En el pasado ya habíamos emitido alguna serie de este concepto nostálgico en algún otro canal de la compañía y los resultados habían sido muy muy buenos», explica el vicepresidente de Programación de AMC Networks International Southern Europe, Dani Pérez.

El nuevo canal lineal, disponible en los principales operadores de pago así como en Amazon Prime Video a través de AMC Selekt, dedica su 'prime time', desde las 21:30 horas, al reencuentro de los espectadores con los personajes más icónicos de la pequeña pantalla. Con clásicos imprescindibles como 'Twin Peaks', 'Ally McBeal', 'Doctor en Alaska', 'Corrupción en Miami', 'Magnum P.I.', 'El coche fantástico', 'Alfred Hitchcock presenta' o 'Se ha escrito un crimen'.

Por la mañana, la programación arranca con 'El hombre y la Tierra' de Félix Rodríguez de la Fuente, que da paso a la mítica 'Verano azul' de Antonio Mercero. El humor de 'Las chicas de oro' y el anime 'Campeones: Oliver y Benji' son las ofertas más destacadas para la audiencia que conecta con VinTV por la tarde.

Además de los títulos ya anunciados, VinTV contará próximamente con dos de las ficciones más esperadas de su programación: 'Expediente X', que aterrizará con Mulder y Scully después de verano; y 'V', la inolvidable distopía ochentera que enseñó a desconfiar de los visitantes demasiado amables. «Es verdad que tenemos unas series de arranque que tienen muchísimos episodios, pero queremos que sea un canal vivo y eso solo sucede si vamos nutriendo de nuevo contenido a la programación», explica el directivo.

El éxito de lo conocido

Lo nostálgico funciona, comenta el directivo, por la saturación entre tanto contenido nuevo. «Tener todas estas series en un mismo canal ya es algo especial. Es la creación de un único espacio donde encontrarlo todo, que eso no existe hoy en día», señala Dani Pérez, quien añade que el espectador necesita ese «lugar seguro» y «zona de confort», porque «pasamos tantas horas delante de una plataforma o de un canal intentando elegir qué ver». «Imagínate que llegas a casa, te tiras 40 minutos decidiendo qué ves, y eliges algo que no te acaba de gustar y te sientes frustrado. Entonces nosotros venimos a cubrir esa zona de seguridad», explica.

Y es que las series de siempre, como 'Las chicas de oro' o 'Verano azul', también hablan de los problemas del 2025 pese a rodarse en el siglo pasado. «Creemos, por ejemplo, que 'Las chicas de oro', va a sorprender. Era una serie súper adelantada a su tiempo, muy innovadora y muy arriesgada», avanza. «La conocimos cuanto teníamos 10 años, pero viéndola con los ojos de hoy tiene muchas lecturas, sigue funcionando como un reloj y sobre todo me gusta la capacidad de riesgo que tenía a la hora de elegir, y el modo en que lo hacía, todos los temas que trataba», añade.

Riesgo calculado

¿No es arriesgado lanzar una nueva cadena en tiempos de 'streaming'? «En los últimos años hemos visto cómo una gran cantidad de canales lineales han aparecido en el mercado, y eso es síntoma de que la convivencia entre plataformas de 'streaming' y canal sigue existiendo. Y de hecho sigue siendo necesaria», expone el directivo de AMC, quien cree, además, que los canales lineales «sobrevivirán al paso del tiempo».

Para Dani Pérez, la necesidad del lineal «sigue existiendo» pues, según explica, hay eventos «que tienen más sentido en lineal que en plataformas». «Sigue habiendo un tipo de consumo más pasivo que está en el lineal y no en las plataformas. Los datos que nosotros tenemos del último año en concreto nos hacen ver que la gente sigue interesadísima en el canal lineal», indica. Porque la tele de siempre, a su juicio, está viva. «Durante años se ha intentado matar al canal lineal, pero está muy vivo y creo que nada va a hacer que desaparezca en el corto ni en el medio plazo», concluye.