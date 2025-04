'Hacks' y 'The Studio' hablan de personajes con un ego desmedido, que aman las películas y la televisión

Una escena de la serie televisiva 'The Studio'.

'Hacks' y 'The Studio' son café para muy cafeteros, series que harán las delicias de cinéfilos y apasionados del 'show business', y que para ... el resto de los mortales quizá puedan resultar muy ensimismadas. Porque está claro que si no te apasiona el mundo del espectáculo, poco interés va a despertar la relación entre una veterana cómica y su joven guionista, así como las peripecias del nuevo jefe de un estudio que no se caracteriza precisamente por hacer películas que lleguen a los Oscar.

Agotado ya el retrato de personajes en la cuarta temporada de 'Hacks', solo queda disfrutar de la parte casi didáctica, en la que se nos enseña cómo se levanta de la nada un 'late show', la manera de trabajar de productores, guionistas y estrellas, así como el retrato de Las Vegas, que sigue fiel al tópico de que lo que ocurre en sus casinos y hoteles allí se queda. 'The Studio', la serie de Seth Rogen y Evan Goldberg, resulta mucho más gamberra y metacinematográfica. Pero también contiene agudas observaciones sobre la idiosincrasia de la gente que se dedica a hacer películas, habitantes de una burbuja en la que no existe nada más. En el último episodio, el protagonista se echa una novia médica y acude a un evento benéfico, donde se atreve a asegurar que tan importante es su trabajo como el de los oncólogos que curan el cáncer infantil. Puede parecer una parodia, pero juraría que hay directores que lo piensan. Extraño oficio el que transcurre en la apariencia del éxito, entre alfombras rojas y copas de champán aunque se esté en número rojos, tan frágil e inseguro que tu valía es la de tu último trabajo. 'Hacks' y 'The Studio' hablan de personajes con un ego desmedido, que aman las películas y la televisión. Gente infeliz que nos hace felices.

