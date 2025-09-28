Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primitiva de hoy sábado: cinco afortunados se reparten 200.000 euros
Un fotograma de la serie 'Task'. HBO

'Task' y los 'Slow Horses'

Crítica de televisión ·

Si les apetece ver una serie que, en otros tiempos, hubiera sido una película inolvidable, no se la pierdan

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:20

'Mare of Easttown', la miniserie protagonizada por Kate Winslet, me gustó mucho. Tanto que cuando HBO anunció una nueva historia de su creador, Brad ... Ingelsby, no dudé ni un instante. Y cómo me alegro. Les hablo de 'Task', un relato negro y criminal ubicado en los suburbios de Filadelfia. Me fascinan los personajes. Tom Brandis, interpretado magistralmente por Mark Ruffalo, es un agente del FBI, padre de una familia rotísima y, ojo, cura retirado. Un tipo repleto de aristas que se van descomponiendo capítulo a capítulo. Robbie Prendergast, aplauso para Tom Pelphrey, es un basurero que se desloma para sacar a sus hijos adelante, y que rebusca en los cubos de las casas de traficantes de droga para saber cuándo darles un palo. O eso parece. Porque hay más. Mucho más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  2. 2

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  5. 5

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  6. 6 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  7. 7 Mompó exhibe músculo en Buñol y carga contra el Gobierno: «Cuando toca remangarse, hacen lo que mejor saben: el perro»
  8. 8

    El botellón toma el centro de Valencia
  9. 9

    Los hackers que atacaron el sistema de riego de Valencia: de la Casa Real al Ayuntamiento
  10. 10 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Task' y los 'Slow Horses'

&#039;Task&#039; y los &#039;Slow Horses&#039;