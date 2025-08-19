Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Natasha Lyonne en una escena de 'Poker Face' R,C,

'Poker Face'

Las series procedimentales son perfectas para ser devoradas en época estival

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 19 de agosto 2025, 00:01

Las series procedimentales son perfectas para ser devoradas en época estival. Propuestas detectivescas como 'CSI' o 'Mentes criminales', donde se resuelve un caso en cada ... episodio, mientras varias subtramas se van sucediendo a lo largo de toda la temporada, funcionan de maravilla para pasar el rato, al igual que incombustibles clásicos de la historia de la televisión como 'Se ha escrito un crimen' o 'Colombo'. Precisamente en la mítica propuesta protagonizada por Peter Falk se inspira, sin ocultarlo, la estupenda 'Poker Face', cuya segunda temporada ve la luz estos días en SkyShowtime (un capítulo a la semana). Natasha Lyonne, grandiosa en 'Muñeca rusa', donde vivía su particular pesadilla atrapada en el tiempo, es el rostro principal de este divertida intriga, con momentos dramáticos y un sentido del humor exquisito. La genial actriz interpreta con mayúsculas a una peculiar metomentodo que cuenta con un peculiar don: es capaz de saber cuándo alguien miente mirándole a la cara.

