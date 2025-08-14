Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

A tiro limpio

Crítica de televisión ·

Son diez episodios que muestran a Seúl como la ciudad más peligrosa del mundo

Boquerini

Boquerini

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:34

Permítanme que me apropie del título de un mítico thriller español de los 60 para referirme una serie surcoreana de intriga que, aunque la acción ... sigue a un joven policía, las verdaderas protagonistas son las armas: cientos de pistolas, metralletas, rifles, subfusiles y muchas, muchísimas balas. Se titula 'Gatillo' y acaba de ser estrenada en Netflix. Son diez episodios que muestran a Seúl como la ciudad más peligrosa del mundo. Y aunque en Corea del Sur están prohibidas las armas en manos de particulares, aquí estas se reciben por mensajería, en cajas anodinas, como si fuesen el envase de cualquier equipo electrónico. Sabido es que los thrillers surcoreanos suelen ser muy extremos, con una inusitada violencia, y este no decepciona. Está escrito y dirigido por Kwon Oh-seung (recordado por 'Crímenes de medianoche'), un cineasta experto en retratar la violencia en las calles, aquí en callejones poco iluminados. Y asistimos al duelo entre el audaz policía protagonista y un astuto traficante cuando el país se llena de armas ilegales.

