Una escena de la serie británica 'Escandalosas'. Movistar

Rebeldes y audaces

Crítica de televisión ·

Seis vidas de película que se entrelazan con los turbulentos acontecimientos históricos de la primera mitad del siglo XX

Boquerini

Boquerini

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:03

Nunca falla. Si usted está buscando una serie entretenida que no le trate como un imbécil, las series británicas no le defraudarán, y si es ... de época, miel sobre hojuelas. Pues he aquí la última serie de la BBC que nos acaba de llegar, 'Escandalosas' que ya está en Movistar Plus+ tras haberla ido desgranando a razón de dos episodios por semana. Son seis episodios que muestran la historia real de las seis hermanas Mitford en el turbulento periodo de la Inglaterra de entreguerras, que conmocionaron a la sociedad de la época, tocando temas como fascismo, comunismo, aristocracia y escándalo familiar.

Rebeldes y audaces