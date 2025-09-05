Comenta Compartir

Era un nombre de banda realmente tonto: Buenas Noches Rose. Algunos integrantes de la formación aseguraban que tenía que ver con un 'running gag' de ' ... Las chicas de oro', pero ni siquiera ellos parecían tenerlo claro. Y, sin embargo, a mediados de los noventa fueron uno de los grupos de rock más prometedores del panorama español. En 1995 grabaron su primer disco, en un sello independiente levantado ad-hoc. Fue tal el éxito que BMG acabó fichándolos -más bien, fue su manager, hasta arriba de deudas, el que los vendió- lo que dio pie a su segundo larga duración, 'La danza de araña'. Tras una extensísima gira, Jordi Skywalker, el peculiar cantante del quinteto, una mezcla entre Iggy Pop y Robert Plant, abandonó la banda. Hubo un disco más, autoeditado y con Alfredo, uno de los guitarristas, a la voz, pero finalmente el grupo se extinguió para siempre, aunque alguno de sus integrantes, como Rubén Pozo, triunfaría después en Pereza.

Ahora, un genial documental titulado '¿Quién cojones son Buenas Noches Rose?', disponible estos días en Movistar Plus+, explica el auge y caída de esta banda formada por amigos del instituto. Dirigida por Paco Gené Cort, la pieza entrevista a todos los miembros de la formación y charla también con críticos musicales de la época y otros artistas como Leiva o Carlos Tarque, de M Clan. Con abundantes vídeos de archivo -aparecen incluso sus primeros conciertos en el gimnasio del instituto-, el documental hace especial hincapié en la gira que protagonizaron tras el segundo disco, donde iban con autobús propio y hacían hasta tres conciertos diarios. La presión y el cansacio pudieron con Jordi, un tipo electrizante, que no dejaba de moverse por el escenario, y que, a la postre, optó por cuidar su salud mental.

