Dean Cain, en una imagen promocional de 'Lois & Clark'.

Dean Cain, el Superman de 'Lois & Clark', se une a ICE

Curiosamente, el actor, de ascendencia japonesa, sufrió varios ataques racistas cuando obtuvo el papel: lo llamaban Sushiman

Iker Cortés / Agencias

Iker Cortés / Agencias

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:33

Dean Cain, el actor que se metió en la piel de Superman en 'Lois & Clark', la tristona serie, emitida entre 1993 y 1997, que catapultó a Teri Hatcher a la fama, ha anunciado que se incorporará a los agentes de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense que desde hace semanas está realizando todo tipo de redadas para deportar inmigrantes.

No es de extrañar que a sus 59 años el actor haya decidido probar suerte en otra profesión. Y es que, pese a la relativa popularidad que le dio encarnar al superhéroe de DC, tras la cancelación del serial Cain se vio cada vez más relegado a pequeños y episódicos papeles en otras series de televisión, mientras su excompañera acariciaba el éxito como chica Bond en 'El mañana nunca muere' y Susan Mayer en 'Mujeres desesperadas'.

Buen amigo de Donald Trump, curiosamente Cain es de ascendencia japonesa y sufrió el racismo cuando su fichaje como Kal-El fue anunciado. Lo llamaban Sushiman, en lugar de Superman. El intérprete aseguró no esconder sus raíces y contó cómo su familia «fue enterrada en el campo de internamiento de Minidoka, en Idaho». «Fue una injusticia horrible, pero no creo que merezca ningún tipo de reparación», añadió.

Cabe decir que, en los últimos tiempos, Cain ha opinado también alto y claro sobre el 'Superman' de James Gunn, tildándolo de «woke» y explicando por qué, a su parecer, vincular al personaje con la cuestión migratoria y los apuntes políticos «es un error». «En el caso de Superman, se trataba de verdad y justicia al estilo americano. Han quitado eso, han eliminado ese sello de identidad. Cambiar a personajes queridos no es una gran idea», dijo Cain en declaraciones a Fox News. «Ese estilo americano es acogedor con los inmigrantes, pero hay reglas», remarcó entonces. Parece que ahora se va a encargar de hacerlas cumplir.

