Ivana Baquero: «Me he pasado horas escuchando la voz de Maje. En casa, en el gimnasio, paseando...»

De laureada niña con Goya a los 12 años en el 'El Laberinto del Fauno' a meterse en la piel de una de las asesinas ... más desconcertantes y conocidas de la historia criminal española. Ivana Baquero (Barcelona, 1994) atiende a LAS PROVINCIAS ante el estreno de 'La viuda negra', la ficción de Netflix que cuenta el crimen de Maje: la joven que en 2017 acabó con la vida de su esposo en letal alianza con su amante Salva en el barrio valenciano de Patraix. La actriz se documentó al máximo, leyó informaciones y reportajes de nuestro diario, analizó cada movimiento de la asesina en el juicio y pasó muchas horas digiriendo las escuchas policiales a la viuda para meterse en el papel y adaptar su voz.

-¿Cómo se siente ante el estreno?

-Muy emocionada. Además, como hacía ya un tiempito que no trabajaba en España, volver de la mano de un proyecto como este, con Netflix y con Bambú Producciones, me emociona muchísimo. A la espera de que tenga una cálida bienvenida.

-¿Le gusta el 'true crime' o prefiere otros géneros?

-Lo consumo. Me gusta y me parece interesante, incluso muy didáctico en ocasiones. Cuando me propusieron hacer un proyecto como este me llamó mucho la atención y, sobre todo, con Ramón Campos (productor y guionista). Hace un gran trabajo de investigación en todos sus proyectos. Fue uno de los alicientes.

-¿Cómo descubrió la realidad de este crimen?

-No lo conocía y me puse a investigar una vez me llegó la oportunidad de hacer el personaje. Creo que fue positivo porque pude descubrirlo por mi cuenta y digerir toda la información a mis tiempos para poder integrar bien la historia y lo que buscaban. Al no ser un documental, al ser ficción, quería dejarme guiar mucho por el guion.

-¿Cómo se sintió al saber que iba a ser Maje?

-Afortunada de participar en un proyecto así y con actores de la talla de Tristán Ulloa (Salva) y Carmen Machi (Eva), que son unos grandes del cine español e incluso internacional. Sabía que trabajar con ellos me iba a dar la oportunidad de elevar mi trabajo también. Tuve muchas ganas de enfrentarme a ello y tener la oportunidad de aprender al máximo. Al final les conocí y fue todavía mejor de lo esperado. Son compañeros extremadamente generosos.

-La película intenta desentrañar a dos asesinos amantes. ¿Quién le desconcierta más en su conducta, ella o Salva?

-Quizás Salva. Uno puede tener su propio juicio. No juzgar lo que ha ocurrido, pero a la hora de enfrentarte al personaje tienes que poder adentrarte en esa mente sin emitir juicios de valor para poder contar la historia. La parte de Salva la viví más desde fuera, pero puede que sea la que me chocó más y puede chocar a la gente. Llegar a esos extremos es inverosímil para una persona a priori normal.

-¿Cómo se metió en el personaje? Ramón Campos (guionista y productor) nos dijo que hubo mucha hemeroteca de LAS PROVINCIAS, entre otros materiales...

-Sí, sí. Ramón es un gran investigador y tenía muchísimo material. Nos pasó artículos, documentales y, sobre todo, audios. En mi caso queríamos atinar mucho con la esencia de Maje, con su voz, que es lo más llamativo del caso por la naturaleza de las llamadas pinchadas y de lo que salió en los medios.

-¿Cuánto tiempo ha pasado escuchando a una asesina?

-No lo podría ni cuantificar. En el gimnasio, en vez de música, me ponía los audios de Maje. También cuando salía a pasear. Estaba haciendo otro proyecto cuando ya me confirmaron que iba a ser 'La viuda negra'. Obsesivo. Cuando volvía a casa tras rodar, me ponía los audios de Maje. Muchas horas de trabajo. Pero tuve tiempo, meses de preparación para empezar a preparar el personaje. Eso es un lujo y me permitió adentrarme mucho en la historia.

Ivana Baquero, durante el rodaje de 'La viuda negra' en el papel de Maje, y en dos escenas del largometraje que estrena Netflix. Netflix

-¿De la infinidad de escuchas, cuál le impacta más?

-Uf... Hay muchas y muy llamativas. Pero hay una que, ya no es la frase, es la forma en la que se expresa Maje en una conversación con Salva (cuando ella cree que su amante ha hablado con la Policía). Le sale un «¿qué dices?» del alma, con un genio que no es característico. Me sorprendió muchísimo cómo le salió de dentro ese «¿qué dices?» tan desgarrador por el miedo de que cayera y le desenmascararan.

-¿Qué fue lo más complejo? El mayor reto.

-No hubo nada particularmente desgastador. Acostumbrada a hacer televisión, se me hizo corto. Aprendí muchísimo y lo voy a tener en el corazón como algo muy distinto a lo que he hecho antes. Como reto, interpretar a una persona que es real y que sigue viva.

-¿Le hubiera gustado hablar con la asesina para conocerla mejor?

-No se me dio la oportunidad y no me lo planteé. Creo que fue mejor porque tampoco quería demasiado ruido externo. Estábamos haciendo una película ficcionada y me dejé llevar por quienes habían hecho un trabajo de investigación y tenían muy claro lo que necesitaban de mí.

-¿Visitó el barrio de Patraix o Novelda, cuna de la asesina y su víctima?

-No. No fuimos. Nunca planteamos rodar en en en los lugares reales. Sí que estuvimos en Valencia y coincidió con la dana. Teníamos muy limitado el acceso a ciertas zonas.

No todas las viudas lloran. #LaViudaNegra, la nueva película de los creadores de 'El caso Asunta', está basada en un crimen real y llega el 30 de mayo. pic.twitter.com/FT9mr0hNtm — Netflix España (@NetflixES) May 19, 2025

-Realmente, ¿quiere que Maje le vea en esta película o mejor que no lo haga?

-Supongo que la verá en algún momento. No sé si en la cárcel tienen Netflix. No me lo he planteado.

-¿Impone encarnar a una persona viva, condenada y encarcelada?

-Mi responsabilidad es puramente narrativa. No lo pienso. Si te enfocas en esas cosas al final no acabas haciendo el trabajo que tienes que hacer, que es contar tu historia en pantalla. Ha sido un ejercicio activo de no darle tanta importancia a todo ese ruido externo.

-Usted ha estudiado Derecho y escuchado a Maje en el juicio. También sus mentiras. ¿Es ella una buena actriz?

-Sí. Es camaleónica y magnética. Y tienen tantas personalidades según con quien interactúa... Creo que logró engañar a mucha gente. Para mí, como actriz, fue interesante de explorar porque me daba la oportunidad de interpretar a distintas personas dentro de un mismo personaje.

-Más allá de la triste coincidencia con la dana, ¿cómo vivió Valencia en su estancia? ¿Ve una buena ciudad para el cine?

-No había estado nunca. Es un lugar precioso. Ojalá poder volver para visitarla en condiciones. Con el contexto del film tampoco tenía mucho tiempo de explorarla, de recrearme. Estaba muy concentrada en lo que estamos haciendo.