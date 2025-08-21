'Agárralo como puedas', una genial oda a la tontería

Iker Cortés Madrid Jueves, 21 de agosto 2025, 09:21 Comenta Compartir

Circula un vídeo graciosísimo por internet en el que el ya fallecido Leslie Nielsen atiende a un periodista con motivo de 'Scary Movie 3', la cinta de 2003 en la que el actor hacía de presidente de los Estados Unidos de América. Segundos antes de empezar la entrevista, el intérprete se tira un sonoro cuesco. «Perdóneme, no sé si seré capaz de hacer esto. Creo que ha sido el salmón. A veces comes una pieza en mal estado y...», acierta a decir, poco antes de que se le escape otra ventosidad que el genio acompaña con un gesto tan cómico como preciso de la cara. «¿Ha sido usted?», le pregunta incrédulo el periodista, cada vez más serio e incómodo. «No veo a nadie más que pueda...», suelta Nielsen antes de lanzar otro aire. «Bien pues vamos a empezar», dice el periodista. Suena otra flatulencia, esta vez más corta. «¿Ha oído el pistoletazo de salida?», pregunta ya entre carcajadas el actor a un interlocutor que acaba claudicando, perdiendo la compostura y muriéndose de la risa.

Es difícil imaginar a Liam Neeson en esta tesitura. En una entrevista concedida a este periódico el actor ya reconoció que no era muy bueno improvisando, algo en lo que los actores de comedia desarrollan verdadero músculo. Y, sin embargo, el irlandés encaja como un guante en 'Agárralo como puedas', la película que este viernes llega a la cartelera y que funciona al mismo tiempo como un 'reboot' y una continuación de la célebre trilogía protagonizada por Leslie Nielsen.

Su llegada a los cines es una doble alegría. Primero, porque los grandes estudios como Paramount Pictures parecen haber relegado la comedia a las plataformas de 'streaming'. Lejos quedan los lanzamientos de películas como 'Resacón en Las Vegas' (2009) o 'Ted' (2012) y sus respectivas secuelas. De unos años a esta parte, la comedia como tal ha dejado de existir para las 'majors' y se incluye a modo de extra en largometrajes de superhéroes o películas románticas, como si la tontería por la tontería no mereciese una sala repleta de gente riéndose a carcajadas. La decisión de Paramount Pictures parece haber funcionado porque la cinta ha recaudado hasta el momento casi 73 millones de dólares en todo el mundo y se estima que la cinta ha costado alrededor de 42. Segundo, porque 'Agárralo como puedas', la cinta que ha dirigido Akiva Schaffer, que coescribe el guion junto a Dan Gregor y Doug Mand, es desprejuiciada, fantástica y, sobre todo, divertidísima.

Y eso que su comienzo plantea algunas dudas por el tono parcialmente sofisticado que imprime a su introducción: un espectacular robo en un banco con decenas de extras, un gran manejo de la cámara y cero unidades de chiste. Pero las dudas se disipan cuando una niña pizpireta, armada con una piruleta, franquea las puertas del edificio ante la atónita mirada de los agentes que han acordonado la zona. Pronto Frank Drebin Jr., hijo del Frank que protagonizó las películas originales, desvela su disfraz y machaca, uno a uno, a todos los malechores, a veces con inusitada violencia. Tanta, que es denunciado por los esbirros y su jefa acaba relegándole al área de Tráfico. El pobre Frank no entiende que la Policía no esté por encima de la ley y siente nostalgia por unos tiempos pasados que, a su juicio, fueron mejores.

Liam Neeson, Paul Walter Hauser y Pamela Anderson, con el director, Akiva Schaffer; en la tercera imagen, Danny Huston como Richard Cane. Frank Masi

Su siguiente misión será investigar el accidente de un vehículo eléctrico. En él iba uno de los más importantes ingenieros informáticos de una gran corporación dirigida por Richard Cane (Danny Huston), una suerte de Elon Musk que sirve de estupendo villano de la ficción. Con sus escasas dotes detectivescas, Frank calificará el accidente de suicidio hasta que aparezca en escena la hermana del fallecido, una escritora de novelas de misterio a la que da vida una estupenda Pamela Anderson, que está convencida de que ha sido asesinado. La insistencia y, por qué no decirlo, el atractivo de la mujer, harán que Frank se replantee el caso.

Desternillante

Comienza de esta forma una 'spoof movie' -se denomina así a las comedias que parodian otras películas como 'Aterriza como puedas', 'La loca historia de las galaxias' o 'Hot Shots!'- disparatada, que se nutre del cine policiaco y negro y que explota a conciencia la seriedad y la poca expresividad de Neeson para goce del espectador. No en vano, esa fue la chispa que encendió la llama del proyecto en la cabeza del productor de la cinta, Seth MacFarlane, autor de 'Padre de familia' y de películas como 'Ted'. Ambos se conocieron en 'Mil maneras de morder el polvo', la comedia del oeste en la que Neeson daba vida a un pistolero. MacFarlane quedó encantado y volvió a contar con él para un pequeño cameo en 'Ted 2'. «Era muy divertido. Actuó totalmente en serio, con aquel diálogo ridículo. Creo que fue la primera vez que pensé que se podría hacer una comedia al estilo de Leslie Nielsen en la que Liam resultara divertido», deja caer en las notas de producción. 'Agárralo como puedas' fue la elección más natural.

La solemnidad y la voz de Neeson bordan cada monólogo interior, en una película llena de gags absurdos -tantos, que un porcentaje importante se olvidan-, que aprovecha los clichés del género para retorcer lo que el espectador espera de cada secuencia. Hay homenajes a la cinta original -es brillante el momento en el que se recuerda a Nielsen y, ejem, a O. J. Simpson, pero también los diálogos picantones entre Neeson y Anderson-, mucha comedia física, juegos de palabras, diálogos tontos e inteligentes, muñecos de trapo, elementos socedes, planes maquiavélicos, disquisiciones en torno a las nuevas tecnologías y algún que otro cameo disfrutón.

El resultado es un entretenimiento desternillante que entiende todas las claves que hicieron de la original una película genial, las exprime, las actualiza y las enriquece, construyendo algo que en estos momentos supone toda una bocanada de aire fresco. Y decir eso de un 'reboot' es casi magia.