El relevo

VICENTE LLADRÓ

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:20

En todos los planes sobre el futuro y la modernización de la agricultura, en todas las intervenciones técnicas y políticas sobre la evolución del sector, ... en cualquier instancia que se precie de preocuparse por estas cuestiones, hay una serie de asuntos que siempre se citan, como la competitividad, la digitalización, la concentración de esfuerzos, la adecuación a las nuevas exigencias medioambientales... Y por encima de todo ello, una constante: el problema del relevo generacional. Porque sin agricultores no habrá agricultura, y los datos muestran una decadencia preocupante: cada vez hay menos jóvenes que se quedan, los que se arriesgan a seguir o introducirse de nuevo son pocos y no siempre se consolidan, y la edad media de quienes están al frente del tinglado sube sin parar. El panorama inquieta a todos los niveles.

