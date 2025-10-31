Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega 405.711,36 euros y deja un nuevo millonario en un pueblo de apenas 10.000 vecinos
Cuarto menguante

Olor a vacas

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:29

Mira, nene, las vaquitas en el prado, qué bonito». Y el nene dice que sí, que muy bonito, mientras sigue trajinando en su tablet. Pero ... la imagen es tan de postal, que el papá para el coche y hace fotos de las vacas, que le parecen lecheras; o quizá también de las otras, las que dan solomillo y todo eso. Las fotos son guay: las vacas pastando en medio de la enorme pradera, tan verde. Un acierto, venir por aquí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  3. 3 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  4. 4 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: se puede comprar por 49,99 euros
  7. 7

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  8. 8 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  9. 9 Intenta estafar a un narco con 27.000 euros falsos y acaban los dos en prisión
  10. 10 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Olor a vacas