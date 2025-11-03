Qué diuen del preu de la taronja?

Qué diuen per ahí del preu de la taronja?» Es una pregunta frecuente, entre interesada, lógicamente, y retórica, que se reitera en conversaciones de bares ... de pueblos y reuniones de todo tipo entre citricultores. Requiere información inmediata de cotizaciones, por supuesto, pero también encierra aspectos mucho más amplios: tendencias, circunstancias que se barrunten a favor o en contra, detalles cercanos sobre compraventas de cosechas, perspectivas... También la evolución de plagas, tratamientos posibles, nuevas normativas y obligaciones, variedades.. Un amplísimo mundo que se encierra en pocas palabras. Por supuesto, lo del precio es lo que más inquieta, se juegan todos el año, pero también puede resumir muchas otras cosas: injertaremos de esto o aquello, estará más de moda aquella variedad, o mejor nos quedamos quietos por ahora, no sea que...

En los bares de pueblos donde se juntan estos y aquellos a la hora del almuerzo se funciona como si fueran pequeñas lonjas locales, donde hay capacidad de transmitir y recoger ingentes cantidades de información en un rato. Para eso hay que estar en el rollo, naturalmente, se tiene que conocer quién es quién, a qué local suele ir Fulano, interpretar por qué no habrá venido hoy, o por qué ha venido tan acompañado. Esos detalles pueden indicar que hay más o menos 'ganas' compradoras. No es lo mismo que un 'corredor' salude y pregunte a un productor que sea al revés. Oferta y demanda. Y sucede a menudo que lo que suscitaba mucho interés la semana pasada, días después entre en cierta modorra. Entonces puede ocurrir que quien prefirió dar largas, esperando mejores vientos, se encuentre de golpe con que los vientos pararon, o subieron de tono, o vamos a ver qué pasa, que no hay prisa. Eso se nota enseguida. Basta cualquier gesto, pocas palabras, una insistencia de más, un ya hablaremos...

Por eso, también, cuando eventualmente se suscita que las cosas puedan ir viento en popa, sólo porque se han escuchado redobles lejanos de campanas, cabe inquirir: ¿Seguro que será así hasta el final y no llegarán anomalías inesperadas, como casi siempre? ¿Sabemos bien cómo anda la competencia de Egipto, Turquía, Marruecos, Sudáfrica...? ¿Podría decir alguien qué hará la Bolsa en abril?