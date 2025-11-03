Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Campo a través

Qué diuen del preu de la taronja?

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:05

Qué diuen per ahí del preu de la taronja?» Es una pregunta frecuente, entre interesada, lógicamente, y retórica, que se reitera en conversaciones de bares ... de pueblos y reuniones de todo tipo entre citricultores. Requiere información inmediata de cotizaciones, por supuesto, pero también encierra aspectos mucho más amplios: tendencias, circunstancias que se barrunten a favor o en contra, detalles cercanos sobre compraventas de cosechas, perspectivas... También la evolución de plagas, tratamientos posibles, nuevas normativas y obligaciones, variedades.. Un amplísimo mundo que se encierra en pocas palabras. Por supuesto, lo del precio es lo que más inquieta, se juegan todos el año, pero también puede resumir muchas otras cosas: injertaremos de esto o aquello, estará más de moda aquella variedad, o mejor nos quedamos quietos por ahora, no sea que...

