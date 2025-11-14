Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado, una vez más, una frase para la polémica. «Alguien tendrá que limpiar sus casas y recoger ... las cosechas», ha dicho Isabel Díaz Ayuso, en respuesta a la postura de Vox de cerrar las puertas a la inmigración. Ayuso está a favor de que vengan inmigrantes, pero con tal discurso parece asignarles una misión jerarquizada en niveles bajos: que vengan para hacer lo que nosotros no queremos hacer, ni deseamos que nuestros hijos se dediquen a eso; mejor que venga gente de fuera y se ocupe en ello. De modo que ante quienes defienden lo de Santiago y cierra España, la presidenta regional de Madrid argumenta por el lado pragmático: si no vienen de fuera a servirnos, muchas cosas básicas se quedarán por hacer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

