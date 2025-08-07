Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Más dura será la caída

Los viejos rockeros

Vicente Garrido

Vicente Garrido

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:56

Vean en internet a los viejos rockeros, ya que en la tele 'normal' apenas hay música en vivo, salvo la que se hace en los ... programas de talentos. Un paseo por las viejas glorias que han regresado después de años de inactividad o que continúan hasta llegar o sobrepasar los ochenta años me deja un poco perplejo, con un sabor agridulce. Veo a Paul Simon andar con paso vacilante y con una voz mínima (aunque es cierto que la 'voz' del dúo era Garfunkel) retomar sus éxitos de siempre ante un teatro en el pasado mes de julio; a Paul McCartney, con 83, amenazar con continuar su tour mundial 'Got Back' en los Estados Unidos, a pesar de que su voz es solo un pálido reflejo de la que nos emocionó cantando 'Let it be', entre otras muchas. Pero ahora apenas se mueve y una barba blanca atestigua que es un hombre viejo. Vi también a Rod Stewart fingir que cantaba hace unas pocas semanas su viejo éxito '¿Piensas que soy sexy?' en un hotel de Las Vegas, mientras que cuatro cantantes femeninas de visión agradable eran realmente las que le cubrían y las que movían el show. Hasta que murió recientemente, ver a Brian Wilson, el genio de The Beach Boys, era una experiencia dolorosa, ya que apenas podía caminar (siempre estaba sentado) y era difícil oírle.

