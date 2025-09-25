Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Adiós al chico de Sundance

Vicente Garrido

Vicente Garrido

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:57

El lamento por la muerte de Robert Redford en todo el mundo ha sido unánime. No recuerdo otro caso de un actor de cine cuyo ... fallecimiento causara tanta conmoción en forma de pena, quizás con la excepción de su buen amigo Paul Newman. Por ejemplo, cuando murió Marlon Brando hubo un enorme seguimiento por los medios, qué duda cabe, ya que el intérprete de 'El Padrino' fue uno de los grandes actores de la historia del cine, pero sobre todo se reivindicaba su estatura profesional, esa energía brutal que podía emanar de su personaje en 'Un tranvía llamado deseo' o su versatilidad haciendo de Marco Antonio en 'Julio César', de Emiliano Zapata en 'Viva Zapata' o de simpático truhan en el musical 'Ellos y ellas'. Lo de Redford es otra cosa: hemos llorado la pérdida no solo del actor, sino de la persona, y más todavía quienes hemos crecido viendo sus películas, desde 'La jauría humana' hasta esa pequeña delicia basada en un caso real (que para mí constituye un resumen de su arte) que es 'Un ladrón con estilo' (2018), y el último film como protagonista.

