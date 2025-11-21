Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

¿Gobernarán nuestras mentes?

La convergencia entre la IA y la neurotecnología es imparable y está abriendo inmensas posibilidades de intervención sobre nuestras mentes

VICENTE BELLVER CAPELLACATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO Y POLÍTICA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:34

Hace apenas unas décadas, la neurotecnología ocupaba un lugar casi marginal en los laboratorios de neurociencia. Hoy sus aplicaciones crecen a un ritmo vertiginoso y ... empiezan a asomarse a nuestra vida diaria. Aunque su utilidad médica ya es grande (sirven para tratar enfermedades neurológicas, facilitar la comunicación con personas que viven atrapadas en su propio cuerpo, o ayudar a quienes han perdido movilidad), las expectativas a corto plazo son enormes. Y si bien en estos momentos la neurotecnología llama menos la atención de la opinión pública que la inteligencia artificial (IA), se está desarrollando con la misma rapidez y un potencial comparable de transformación de nuestras vidas. Entre 2014 y 2021 la inversión en empresas de dedicadas a este campo tuvo un incremento del 700%. Además, la convergencia entre la IA y la neurotecnología es imparable y está abriendo inmensas posibilidades de intervención sobre nuestras mentes.

