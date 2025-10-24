Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Euromillones de hoy viernes deja un nuevo millonario en el municipio más rico de España

¿Gestar para otros?

La regulación no puede impedir que los españoles que lo deseen consigan ser padres mediante la maternidad subrogada internacional

VICENTE BELLVER CAPELLACATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO Y POLÍTICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:48

El pasado mes de septiembre Reem Alsalem, la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas del Consejo de Derechos Humanos, denunció ... en la Asamblea General de Naciones Unidas «la mercantilización y cosificación desenfrenada de las mujeres y las niñas. Sus cuerpos, su sexualidad e incluso sus funciones reproductivas se han convertido en productos de compra y venta, creando un sentimiento de derecho y control patriarcal». Entre esas formas de violencia hacía referencia a las que tienen lugar en la maternidad subrogada, es decir, cuando unas personas encargan a una mujer que geste un hijo para ellas.

