Voltes i en pau revoltes
Lunes, 27 de octubre 2025, 23:40
Lo més pelut del problema que nos endenyaren i ara està reviscolat, demostra la cada dia més hipotecada educació valenciana: mes que ataüllem camí de ... remeyar-lo, va ranquejant a poc a poc. Pero el pancatalanisme, hui es mostra llustrós i envalentonat. Quan en lo més fondo, comparses d'algun rufià... senyoreta d'anou «ben pagà» o autoexiliat d'or, copen 7 vots del veïnat i els pese, per ser molt lo que pedran, deixar allò de gojar com mai, lo que la cadira o la fugida presta, en penyores i jornals. No deixaran lloc jamai. Sí que amenacen i trauen més de lo que podem pensar. Perque albares o riberes, aci aplaudin torrons i moranteres, pensen borrar les anteres, llevant-nos del mapa: Si se nos mengen la llengua, lo demés està pastat. A trencar-ho tot s'apunten, junts perque res els fan porgar ¡Ya vindrà qui pagarà! Els valencians que en Madrit nostres vots han situat, en lloc de tindre vergonya, front al maltracte ancestral, que arroïna economia i nos merma la moral, venen a dir-nos quí som, que ser valencians no cal, i nos fiquen l'etiqueta com un substrat desmayat.
Vejam per eixemple cóm, en proves per a la PAU -selectivitat- obliguen a treballar el text de la Rodoreda «La plaça del diamant» que sí, que pot ser bo, pero sobretot és català i no valencià. Com si ací no hi havera llibres escrits en els que ensajar valencià solvent, ni tinguérem lliterats, que reforcen llengua viva, en lloc del parlar forçat, al que volen avear. En contra de l'essència del billingüisme i modo cóm s'escrigué la Constitució i L'Estatut, anem d'amprat, aixant arrere el propi charrar.
La crida general el dimecres 29, recorda la fatídica jornada de l'any passat. Tots devem sentir-nos afectats. I moure-nos en consciència; prec unit que arribe al cel, en sufragi de les ànimes perdudes i per si ad elles benefici els fa. Conhort per a les famílies, que han patit el fort arrap. A tots deu alcançar-nos el dol ben manifestat, de que no els hem oblidat, pero agermanats i en pau, per a seguir tots avant.
